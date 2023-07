Κόσμος

Μπάιντεν: το εξώγαμο εγγόνι και η πρώτη αναφορά μετά από 4 χρόνια

Επί σειρά ετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωνε πως έχει 6 εγγόνια, όμως εν μέσω κατακραυγής αναγκάστηκε να μιλήσει δημοσίων για την Νέιβι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε δημοσίως για πρώτη φορά, χθες Παρασκευή, την ύπαρξη του έβδομου εγγονιού του, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για τη στάση του σε αυτό το θέμα.

«Αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι οικογενειακό», επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δήλωσή του προς το περιοδικό People και συμπληρώνει: «Η Τζιλ κι εγώ θέλουμε μόνο το καλύτερο για όλα τα εγγόνια μας, συμπεριλαμβανομένης της Νέιβι».

«Ο γιος μας Χάντερ και η μητέρα της Νέιβι, η Λούντεν, προσπαθούν από κοινού να καλλιεργήσουν μια σχέση που θα είναι προς το συμφέρον της κόρης τους, διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν καλύτερα την ιδιωτική της ζωή», υπογραμμίζει ο Τζο Μπάιντεν.

Σε εκδήλωση που έγινε τον Απρίλιο στον Λευκό Οίκο, ο 80χρονος πρόεδρος είχε πει πως ήταν «τρελαμένος» με τα «έξι εγγόνια» του, αναφέροντας ότι μιλούσε καθημερινά με όλα.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αλλά και ορισμένοι Δημοκρατικοί είχαν επικρίνει την στάση του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο κοριτσάκι, ηλικίας σήμερα 4 ετών, που αποτελεί καρπό της σχέσης του Χάντερ Μπάιντεν με την Λούντεν Ρόμπερτς.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος έχει άλλα τέσσερα παιδιά, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την πατρότητα της Νέιβι και η μητέρα προσέφυγε στα δικαστήρια. Τεστ DNA απέδειξε ότι ήταν ο πατέρας και ο γιος του αμερικανού προέδρου υποχρεώθηκε να καταβάλλει διατροφή, ενώ η μητέρα υπαναχώρησε στο αρχικό αίτημά της να πάρει η κόρη τους το επώνυμο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η 4χρονη Νέιβι δεν έχει συναντήσει τον πατέρα της, αλλά ούτε και το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.?

