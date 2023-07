Κοινωνία

Πανελλαδικές - Μητροπολίτης Γαβριήλ: Ξεκινά το όμορφο ταξίδι

"Με πίστη και προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό θα αντιμετωπίζετε την κάθε δυσκολία. Η Εκκλησία μας είναι Μάνα, που πάντα θα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε δοκιμασία" είπε ο Μητροπολίτης.

Σε μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ, απευθυνόμενος στους επιτυχόντες μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Με πολλή αγάπη εκφράζω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου προς όλους εσάς, που με πολύ αγώνα, σκληρή προσπάθεια, μεθοδική μελέτη και πολλές στερήσεις καταφέρατε να πετύχετε την είσοδό σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σας συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου, που μέσα στη μεγάλη δοκιμασία που βιώνει ο τόπος μας εξαιτίας των πυρκαγιών, καταφέρατε να μας δώσετε μεγάλη χαρά και αγαλλίαση!

Μας κάνατε να αισθανθούμε πιο δυνατοί και να νιώσουμε ότι εσείς είστε η ομορφιά αυτού του τόπου. Εσείς είστε η ελπίδα για ένα πιο φωτεινό και αισιόδοξο μέλλον.

Χαίρομαι με την χαρά σας και με την χαρά των γονιών σας, που τόσο αγωνίσθηκαν, τόσο αγχώθηκαν, αλλά και τόσα πολλά στερήθηκαν, για να σας δουν να επιτυγχάνετε.

Θερμότατα συγχαρητήρια απευθύνω επίσης προς τους εκπαιδευτικούς σας για την διαρκή στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση, που σας προσέφεραν καθ’ όλη την μεγάλη προσπάθειά σας!

Πλέον, ένας νέος δρόμος ανοίγεται στη ζωή σας. Ένας νέος φωτεινός ορίζοντας απλώνεται στον ουρανό σας.

Ένα όμορφο και μακρύ ταξίδι γνώσης και εμπειριών, με προορισμό την εκπλήρωση των προσωπικών σας ονείρων, μόλις ξεκινά.

Για αυτό λοιπόν…ΖΗΣΤΕ ΤΟ!

Με πίστη και προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό θα αντιμετωπίζετε την κάθε δυσκολία.

Η Εκκλησία μας είναι Μάνα, που πάντα θα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε δοκιμασία.

Άξιοι βεβαίως συγχαρητηρίων είναι και όλοι όσοι δεν έφεραν το προσδοκώμενο γι’ αυτούς αποτέλεσμα, παρά τις επίπονες και κοπιαστικές προσπάθειές τους. Σας παρακαλώ μην θλίβεστε και κυρίως μην απελπίζεστε. Κανένας αγώνας στη ζωή μας δεν πάει χαμένος.

Η ζωή μας είναι ένα πολύτιμο δώρο που προσφέρει συνεχώς νέες ευκαιρίες.

Με πατρική αγάπη, εύχομαι σε όλες και όλους, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών της Παναγίας Μητέρας Του, να σας ευλογεί και να σας χαρίζει μία ζωή γεμάτη υγεία, πρόοδο, γνώση, χαρές και πολλές επιτυχίες!»

