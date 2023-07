Πολιτισμός

“Μίκης Θεοδωράκης” μετονομάζεται η Παλαιά Εθνική Χανίων – Κισσάμου

Τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη τιμά ο Δήμος Χανίων δίνοντας το όνομά του σε δρόμο της πόλης.

Σε Λεωφόρο «Μίκη Θεοδωράκη» μετονομάζεται η Παλαιά Εθνική Οδός Χανίων -Kισσάμου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων , όπως ομόφωνα αποφάσισε κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Στην απόφαση του σώματος αναφέρεται σε δήλωση του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης τονίζοντας : «Σαν σήμερα, 98 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός, Μίκης Θεοδωράκης. Είναι, λοιπόν, ξεχωριστή μέρα για τα Χανιά που η Λεωφόρος που συνδέει την πόλη με την οικία του Μίκη και του Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά, θα φέρει πλέον το όνομά του. Έπειτα από πολλές δυσκολίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που υπάρχουν στα θέματα ονοματοδοσίας, η Λεωφόρος «Μικης Θεοδωράκης», αποτελεί μεγάλο όφελος για την πόλη μας αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στον Μίκη, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην Ελλάδα».

Η Λεωφόρος «Μίκη Θεοδωράκη» ξεκινά από το τέλος της οδού Κισσάμου (γέφυρα Κλαδισού) έως το τέλος των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, δηλαδή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων , Ευτύχη Δαμιανάκη, «αναμένεται να ληφθεί απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πλατανιά, που προβλέπει την ονοματοδοσία της Λεωφόρου από την Αγία Μαρίνα έως και το Κολυμβάρι».

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το «παρών», έδωσε και ο πρόεδρος του συλλόγου «Φίλων Μίκη Θεοδωράκη», Γιώργος Αγοραστάκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Χανίων, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ αναφέρθηκε στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά που αφησε και στα Χανιά ο Μίκης Θεοδωράκης τον οποίο χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο πνευματικό δημιουργό της Ελλάδας του 20ου αιώνα.

