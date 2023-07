Πολιτική

Ζεϊμπέκικο Πατούλη: Η στήριξη στην Περιφέρεια Αττικής και οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του

Τα ενδεχόμενα που εξετάζει η Πειραιώς για τη στήριξη στην Περιφέρεια Αττικής και οι δύο ενδεχόμενοι αντικαταστάτες του Πατούλη.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Μαζί με τις γυροβολιές του Γιώργου Πατούλη «γύρισε κι ο τροχός» της πολιτικής του καριέρας, αλλά η τύχη δεν φαίνεται να είναι με το μέρος του.

Στη ΝΔ είναι διάχυτος ο εκνευρισμός για τα «καμώματα» του περιφερειάρχη και στο παρασκήνιο ενισχύονται σενάρια για άλλες υποψηφιότητες. Ο Γιώργος Παπανικολάου ο οποίος επανεξελέγη δήμαρχος Γλυφάδας με ποσοστό που άγγιζε το 80% είναι μια εξ αυτών.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άλλωστε, ανοίγοντας την προεκλογική εκστρατεία τον περασμένο Μάρτιο από τη Γλυφάδα είχε εξάρει το έργο του, αποκαλώντας τον «καπετάνιο».

Ένα όνομα που επίσης συζητείται είναι αυτό του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά με μακρά θητεία στο χώρο της αυτοδιοίκησης, καθώς έχει διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος Βύρωνα.

Ο Γιώργος Πατούλης που «έριχνε τις στροφές του» την ώρα που η χώρα θρηνούσε το θάνατο των δύο πιλότων του μοιραίου Canadair και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για την Περιφέρεια ζητά κατανόηση.

«Η ενόχληση του Πρωθυπουργού ήταν δικαιολογημένη. Δεν μπορεί όμως για ένα λάθος, το οποίο αναγνώρισε και ζήτησε συγνώμη ο κ. Πατούλης να τεθούν σε κίνδυνο όσα επιτεύχθηκαν και η επόμενη μέρα της Περιφέρειας Αττικής», σημείωναν σήμερα συνεργάτες του.

Η συγνώμη του όμως, αντιμετωπίστηκε μάλλον χλιαρά από τη ΝΔ και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε σήμερα συνάντηση του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γιώργο Παπανικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Χθες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έγινε η πρώτη βολιδοσκόπηση του κ. Παπανικολάου και σήμερα έγινε το τετ α τετ με τον κ. Μητσοτάκη. Οριστική απόφαση δεν υπήρξε, δεν έδωσαν τα χέρια, προφανώς είναι μια τιμητική πρόταση, αλλά φαίνεται πως πιάστηκε εξ απήνης ο κ. Παπανικολάου που κλείνει αυτές τις ημέρες του υποψηφίους του συνδυασμού του.

Θα πρέπει πάντως, να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ερμητικά η πόρτα για τον κ. Πατούλη. Η ΝΔ του έδειξε κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα. Το μήνυμα ήταν σαφές, καμία ανοχή σε φάλτσα και παραφωνίες. Φάνηκε άλλωστε και στην περίπτωση Μηταράκη.

Οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τη Δευτέρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πως στην περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιώργου Ιωακειμίδη.

Ενδεχόμενη απόφαση απόσυρσης του χρίσματος στον κ. Πατούλη μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη υπόθεση, καθώς ενδεχόμενη ανεξάρτητη υποψηφιότητά του ίσως διασπάσει την γαλάζια παράταξη στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας.

