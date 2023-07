Πολιτική

Παραίτηση Μηταράκη: Πώς έφτασε στην “πόρτα της εξόδου”

Το παρασκήνιο της παραίτησης Μηταράκη, οι «κακές γλώσσες» και οι «άσπονδοι φίλοι» του.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Μακράς διάρκειας θα είναι… οι καλοκαιρινές διακοπές του Νότη Μηταράκη που πριν καλά - καλά ξεκινήσει το νέο κυβερνητικό ταξίδι κατέβηκε άρον-άρον από το σκάφος.

Οι βουτιές στο νησί της Αποκάλυψης την ώρα που μαίνονταν τα πύρινα μέτωπα ήταν ένα ακόμη φάουλ, το οποίο δεν έμεινε ασυγχώρητο.

Ο πρωθυπουργός σε χρόνο ρεκόρ καρατόμησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φάλτσα και παραφωνίες.

Η ορκωμοσία του Γιάννη Οικονόμου που παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον αποπεμφθέντα υπουργό έγινε χθες στο προεδρικό μέγαρο.

Οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε μέχρι την Πάτμο για να φέρει πίσω στην Αθήνα τον Νότη Μηταράκη προκειμένου να παραδώσει αργά το βράδυ μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες τα ηνία στον Γιάννη Οικονόμου.

Τα σύννεφα είχαν αρχίσει από πολύ νωρίς να μαζεύονται πάνω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι δηλώσεις του περί κατάργησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας, μια εμβληματική για την κυβέρνηση μεταρρύθμιση και η πρόταση του για έφιππη ομάδα εντός της ΕΛΑΣ που απορρίφθηκε, δεν άφηναν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.

Άσπονδοι φίλοι του λένε ότι ο Νότης Μηταράκης επέλεξε να λειτουργεί αυτόνομα. Όπως στην περίπτωση των νέων ταυτοτήτων, τις οποίες όπως έγραψε στο twitter συζήτησε ακόμη και με τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Στη θέση του Γιάννη Οικονόμου στο υπουργείο Παιδείας με αρμοδιότητα τον αθλητισμό κάθεται πλέον ο Γιάννης Βρούτσης που επανέρχεται στην κυβέρνηση.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η χώρα ζει μια τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές. Οι διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη για «ετοιμότητα» κατέρρευσαν. Αποκαλύφθηκε η πλήρης ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους να προστατεύσει από τη φωτιά ακόμη και ευαίσθητες στρατιώτες εγκαταστάσεις. Αν νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κρύψει τις τεράστιες ευθύνες του με την παραίτηση του κ. Μηταράκη για «προσωπικούς λόγους» και την «δυσαρέσκεια» για τις ζεϊμπεκιές του κ. Πατούλη, είναι γελασμένος. Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Το μέγεθος της καταστροφής και το πλήγμα στο κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων και στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι τεράστιο για φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί σχέδιο για την πολιτική προστασία, την πρόληψη και την αντιμετώπιση, όπως αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία».

