Πολιτική

Παραίτηση Μηταράκη: “Πυρά” του τουρκικού Τύπου

Η αποπομπή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έγινε πρωτοσέλιδο και στον τουρκικό τύπο. Οι αναφορές για το φράχτη του Έβρου.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ έχει κάνει πρωτοσέλιδο την αποπομπή Μηταράκη, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Ενώ η Ελλάδα καιγόταν, οι Υπουργοί γλεντούσαν», είναι ο τίτλος της εφημερίδες.

Και οι άλλες τουρκικές εφημερίδες ασχολούνται με το ίδιο θέμα στις εσωτερικές τους σελίδες.

Η αντιπολιτευόμενη Σοζτζού έχει τίτλο «Αποπομπή Έλληνα Υπουργού που πήγε διακοπές ενώ μαίνονταν οι πυρκαγιές».

Μεγάλο θέμα έγινε και πάλι στην Χουριέτ η επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Η εφημερίδα με τίτλο «Νέο τείχος στα σύνορα» γράφει ότι η Ελλάδα ξεκίνησε εργασίες για την κατασκευή φράχτη μήκους 35 χιλιομέτρων στα τουρκικά σύνορα στον Έβρο. Όπως αναφέρει, θα εγκαταστήσει επίσης κάμερες που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της Τουρκίας σε βάθος έως και 15 χιλιομέτρων.

