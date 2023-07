Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Μπιλίρης

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου του Κώστα Μπιλίρη. Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο ηθοποιός, στιχουργός και συγγραφέας Κώστας Μπιλίρης.

Την δυσάρεσρτη είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ και βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Μπιλίρης, που γεννήθηκε στη Λαμία το 1940, πέρασε από το θέατρο στην τηλεόραση τη δεκαετία του ‘70, ενώ είχε και συμμετοχή σε ραδιοφωνικές σειρές.

Υπήρξε ακόμη δάσκαλος υποκριτικής και στιχουργός.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας επισημαίνει:

«Ακόμα μια απώλεια για την καλλιτεχνική μας οικογένεια… Όπως μας πληροφόρησε ο ανιψιός του έφυγε από την ζωή στα 83 του ο Κώστας Μπιλίρης, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου, που εμφανίστηκε και στα πρώτα μεγάλα σήριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, με πολλές συμμετοχές σε σειρές της ραδιοφωνίας, δάσκαλος υποκριτικής, στιχουργός πολλών επιτυχιών και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Λαμία 15-1-1940… Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε».

