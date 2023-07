Κοινωνία

Κρήτη: Βγήκαν τα όπλα στον Μυλοπόταμο

Ένοπλος μπήκε σε καφενείο και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον υπάλληλο του. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Στο πόδι σηκώθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Αξός στον Δήμο Πελεκάνου, όταν το βράδυ της Κυριακής 30 Ιουλίου, ένας άνδρας πυροβόλησε δύο άνδρες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των δύο θυμάτων της επίθεσης, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο δεύτερος άνδρας -εργαζόμενος σε κατάστημα- τραυματίστηκε ελαφρά, μάλλον κατά λάθος, χωρίς δηλαδή να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης της επίθεσης, έχει διαφωνίες με το θύμα. Για άλλη μια φορά, στο Μυλοπόταμο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.

