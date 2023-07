Κοινωνία

Λιόσια: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου ΑμεΑ από 5 άτομα

Οι δράστες προσέγγισαν τον 15χρονο και τον χτύπησαν στη μέση του δρόμου. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Θύμα επίθεσης από ομάδα αγνώστων έπεσε ένας 15χρονος ΑμεΑ, το βράδυ της Κυριακής (30/07), στα Λιόσια.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ, επί της οδού Σωτήρη Πέτρουλα, όταν πέντε άτομα προσέγγισαν τον 15χρονο και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν το κινητό του και προκάλεσαν φθορές.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία της μητέρας του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

