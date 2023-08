Κόσμος

Κολομβία: Δεκάδες νεκροί σε μάχες μεταξύ στρατού και αναρτών

Μαίνονται οι μάχες μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων και διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, αλλά και μελών της συμμορίας Clan del Golfo

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε χωριστές συγκρούσεις σε διαφορετικές περιοχές της Κολομβίας ανάμεσα στον στρατό και διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC στην πρώτη περίπτωση και μέλη της συμμορίας Clan del Golfo στη δεύτερη, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Σε συγκρούσεις στον δήμο Αρχέλια, στην επαρχία Κάουκα, σκοτώθηκαν 12 μέλη ομάδας διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC). Ομάδες διαφωνούντων απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, δυνάμει της οποίας οι πρώην FARC αφοπλίστηκαν, διαλύθηκαν και μετενσαρκώθηκαν σε πολιτικό κόμμα, κι έχουν ξαναπάρει τα όπλα.

Στις συγκρούσεις στην Κάουκα, σε ορεινή περιοχή σημαντική για τη διακίνηση ναρκωτικών, σκοτώθηκε επίσης μέλος των ένοπλων δυνάμεων, διευκρίνισαν οι αρχές.

Στην επαρχία Τσοκό, επτά μέλη της συμμορίας Clan del Golfo, που ίδρυσαν άλλοτε μέλη ακροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης, σκοτώθηκαν σε έφοδο του στρατού εναντίον καταυλισμού τους. Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, κατασχέθηκαν όπλα μακράς εμβέλειας, πυρομαχικά και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

