Κοινωνία

Ασπροβάλτα: Πνιγμός λουόμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα περιστατικό με θάνατο λουόμενου στη θάλασσα, συνέβη, αυτή τη φορά, στην παραλία της Ασπροβάλτας.

-

Ακόμη ένα περιστατικό με θάνατο λουόμενου στη θάλασσα, συνέβη, αυτή τη φορά, στην παραλία της Ασπροβάλτας.

Συγκεκριμένα, ένας 64χρονος αλλοδαπός, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της τελευταίας ημέρας του Ιουλίου, από τη θαλάσσια περιοχή ακτής “Λύδιας” Ασπροβάλτας.

Στον άντρα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από εθελοντή διασώστη, καθώς και από πλήρωμα ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείο Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Ρωσία: Drones από την Ουκρανία επιτέθηκαν στη Μόσχα (εικόνες)

Καιρός: ζέστη και συννεφιά την Τρίτη