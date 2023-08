Πολιτισμός

Πανσέληνος στο Μουσείο της Ακρόπολης σε ρυθμό τάνγκο

Το Μουσείο Ακρόπολης θα γιορτάσει την αυγουστιάτικη πανσέληνο σήμερα, με τη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Tango Acropolis» στο προαύλιο του Μουσείου.

Το Μουσείο Ακρόπολης θα γιορτάσει την αυγουστιάτικη πανσέληνο σήμερα, με τη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Tango Acropolis» στο προαύλιο του Μουσείου στις 21:00. Η βραδιά θα ξεκινήσει με χορογραφίες από κορυφαίους και διεθνούς φήμης χορευτές του tango. Θα ακολουθήσει παρουσίαση της τριμελούς ορχήστρας «Con Estilo Tango» με αφιερώματα στους μεγάλους μουσικούς της Χρυσής Εποχής, όπως οι Astor Piazzola, Osvaldo Pugliese, Juan d' Arienzo και άλλοι.

Τα ακούσματα της ορχήστρας θα συνοδεύσουν με χορό επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές του tango, οι οποίοι θα μετατρέψουν τον προαύλιο χώρο του Μουσείου σε μία μεγάλη πίστα. Συμμετέχουν: Νίκος Παπαδημητρίου (πιάνο), Λευτέρης Γρίβας (μπαντονεόν), Λία Σελαλμαζίδη (βιολί). Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 20:00, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα λειτουργεί τις ίδιες ώρες (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου στο 210 9000915).

Η εκδήλωση «Tango Acropolis» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Αργεντινής.

