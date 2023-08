Αθλητικά

Προκριματικά CL - Παναθηναϊκός: ισοπαλία... αλλά πέρασε στο επόμενο γύρο

Οι Σπόραρ και Τζούριτσιτς έστειλαν με ασφάλεια τον Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο.

«Ζορίστηκε» αρκετά, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ντνίπρο και με το ισόπαλο 2-2 στη ρεβάνς με τους Ουκρανούς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», «σφράγισε» (με συνολικό σκορ 5-3) την πρόκρισή του στον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, όπου θα τον περιμένει η Μαρσέιγ. Τα δύο γκολ του Αντράζ Σπόραρ, αποδείχθηκαν αρκετά για τους «πράσινους» που έκαναν τα... εύκολα-δύσκολα απέναντι στην Ντνίπρο και μολονότι προηγήθηκαν μόλις στο 15’, βρέθηκαν να... κυνηγούν στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου απ’ τα γκολ των Ντόβμπικ (23’) και Σαράπι (54’). Ο Σλοβένος φορ όμως, με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του (από τρομερή ενέργεια του Φίλιπ Τζούριτσιτς) επανέφερε την ηρεμία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εξασφάλισε με την πρόκρισή του την παρουσία του (μίνιμουμ) στους ομίλους του Europa League, ανεξαρτήτως της έκβασης των αγώνων του με τη Μαρσέιγ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού κι έψαξε με υπομονή τους τρόπους που θα τον έφερναν σε θέση βολής στην περιοχή της Ντνίπρο. Στο 11ο λεπτό, έπειτα από πολύ ωραίο συνδυασμό με τη συμμετοχή πέντε παικτών, η μπάλα κατέληξε στον Βιλένα, ο οποίος σούταρε με τη μία, αλλά ο Βόλινετς είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 15’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, χάρις την τρομερή οξυδέρκεια του Αντράζ Σπόραρ. Από διώξιμο της μπάλας, ο Σλοβένος φορ κυνήγησε μία θεωρητικά χαμένη μπαλιά, εκμεταλλεύτηκε το περίεργο γκελάρισμα της μπάλας, πρόλαβε την έξοδο του Βόλινετς και με εξαιρετικό, ψηλοκρεμαστό πλασέ έκανε το 1-0.

Στο 23’ η Ντνίπρο έφερε το ματς στα ίσα χάρις στην κλάση του Αρτέμ Ντόβμπικ. Ο διεθνής Ουκρανός φορ πήρε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή και με μία πολύ ωραία ντρίμπλα «ακινητοποίησε» τον Μάγκνουσον και πλάσαρε εύστοχα από πλάγια θέση κάνοντας το 1-1.

Δέκα λεπτά αργότερα (33’) η Ντνίπρο που είχε αναθαρρήσει από το γκολ της ισοφάρισης προσέγγισε ξανά την περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το σουτ του Ρουμπσίνσκι βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι. Δευτερόλεπτα μετά ο Κώτσιρας βγήκε με κάθετη πάσα τον Παλάσιος που «τσίμπησε» την μπάλα, αλλά απέκρουσε ο Βόλινετς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπερνάρ σούταρε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, ο Γεντβάι έπιασε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η Ντνίπρο έχασε μοναδική ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ, όταν από φάουλ του Ρουμπσίνσκι από τα αριστερά, ο Πάσιτς με προβολή έστειλε εξ επαφής την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Η Ντνίπρο ξεκίνησε με ένταση και το δεύτερο ημίχρονο, απέναντι σε έναν πολύ «μουδιασμένο» Παναθηναϊκό και μόλις στο 46’ ο Μπρινιόλι έκανε καταπληκτική επέμβαση στο πλασέ του Μπλάνκο. Στο 52’ από προσπάθεια του Μαντσίνι, ο Σπόραρ δεν πλάσαρε με τη μία και η δεύτερη προσπάθειά του αποκρούστηκε από την άμυνα της ουκρανικής ομάδας, ενώ στο 54’ η Ντνίπρο πήρε το προβάδισμα με την κεφαλιά του Σάραπι. Από κόρνερ του Πιχάλιονοκ, ο στόπερ των Ουκρανών σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για την Ντνίπρο.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να συνέρχεται μετά το 65’ και στο 70’ έφτασε στο γκολ της ισοφάρισης. Ο Μαντσίνι έδωσε με τη μία στον Τζούριτσιτς, που έκανε ένα υπέροχο σλάλομ από τα δεξιά και την κατάλληλη στιγμή γύρισε την μπάλα προς τον Σπόραρ που δεν αστόχησε για το «πράσινο» 2-2.

Στο 87’ από τρομερή ενέργεια του Ιωαννίδη, η μπάλα έφτασε στον Κλεϊνχέισλερ που σούταρε με δύναμη πάνω από τα δοκάρια της Ντνίπρο, ενώ το 89’ από την τρομερή ασίστ του Χουάνκαρ, ο Ιωαννίδης πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Διαιτητής: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Παλάσιος, Τσόκαϊ - Μπλάνκο, Ρουμπσίνσκι, Πιχάλιονοκ, Κοχούτ

Αποβολές: 74’ Τάντσιουκ (απευθείας αποβολή)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Βιλένα (65’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (46’ Μαντσίνι), Τζούριτσιτς (79’ Κλεϊνχέισλερ), Μπερνάρ (90’ Βέρμπιτς), Σπόραρ (79’ Ιωαννίδης).

ΝΤΝΙΠΡΟ (Ολεκσάντρ Κούτσερ): Βόλινετς (36’ λ.τρ. Κιναρέικιν), Πάσιτς, Άνταμιουκ, Σάραπι (57’ λ.τρ. Σβάτοκ), Καπλιένκο (69’ Τάντσιουκ), Μπαμπένκο, Μπλάνκο, Μιροσνιτσένκο, Πιχάλιονοκ (69’ Κοχούτ), Ρουμπσίνσκι (69’ Χουτσούλιακ), Ντόβμπικ.