Αμφιλοχία: Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες σε κατασκήνωση ΑμεΑ - Κυβερνητική παρέμβαση (εικόνες)

Σε βρώμικες σκηνές με σπασμένους καναπέδες μένουν τα παιδιά ΑμεΑ, σύμφωνα με την καταγγελία γονιών στον ΑΝΤ1 ."Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό" υποστηρίζει ο Δήμος

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης στην κατασκήνωση για παιδιά ΑμεΑ στην Μπούκα Αμφιλοχίας καταγγέλλει η ηθοποιός, Νένα Χρονοπούλου, μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Η Νένα Χρονοπούλου καταγγέλλει ότι τα παιδιά ΑμεΑ φιλοξενούνται σε παράνομες σκηνές της κατασκήνωσης, εν μέσω καύσωνα, πλένονται με το κρύο νερό λάστιχου, χωρίς σαπούνι, κοιμούνται σε σκισμένα στρώματα γεμάτα ζωύφια και δεν έχουν καθόλου παιχνίδια. Μάλιστα, προσθέτει ότι τα παιδιά δεν έχουν τη συνοδεία γιατρού ή νοσηλευτή.

«Τα παιδιά ΑμεΑ ως παιδιά ενός κατώτερου θεού για ακόμα μία φορά. Περιμέναμε έστω μία συγγνώμη και μία κίνηση να διορθωθούν αυτές οι άθλιες συνθήκες. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση έστειλαν φορτηγά για να φορτώσουν τα στρώματα και να φύγουν από το χώρο» ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Τις φωτογραφίες με τα σκισμένα στρώματα, τους σπασμένους καναπέδες και τις βρώμικες σκηνές, μεταξύ άλλων, ανήρτησε χθες, Δευτέρα (31/7), στον προσωπικό της λογαριασμό η γραμματέας του 4ΑΜΕΑ και γνωστή ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου, μετά τις καταγγελίες των γονέων-συνοδών που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις για το διάστημα 16 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου.

Η Νένα Χρονοπούλου καταγγέλλει ότι τα παιδιά ΑμεΑ φιλοξενούνται σε παράνομες σκηνές της κατασκήνωσης, εν μέσω καύσωνα, πλένονται με κρύο νερό από λάστιχο, χωρίς σαπούνι, κοιμούνται σε σκισμένα στρώματα γεμάτα ζωύφια και δεν έχουν καθόλου παιχνίδια. Μάλιστα, προσθέτει ότι τα παιδιά δεν έχουν τη συνοδεία γιατρού ή νοσηλευτή.

Στην ανάρτησή της, η Νένα Χρονοπούλου αναφέρει:

«Μια κατασκήνωση για παιδιά ΑμεΑ…

Πού; Στην Μπούκα Αμφιλοχίας.

Πότε; Στις 16 Ιουλίου με διάρκεια δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουλίου.

Αριθμός παιδιών 15, αριθμός συνοδών 13.

Υπεύθυνος διοργάνωσης κατασκήνωσης: ΠΟΣΓΑΜΕΑ

Υπεύθυνος εγκαταστάσεων κατασκήνωσης: Δήμος Αμφιλοχίας

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας

Μέχρι εδώ όλα φαίνονται ιδανικά μέχρι να δούμε τις φωτογραφίες από την εν λόγω κατασκήνωση, για να κατεβούμε από το ροζ συννεφάκι μας και να προσγειωθούμε και εμείς και τα παιδιά με αναπηρία στην οδυνηρή πραγματικότητα για ακόμα μία φορά.

Συμπεριφορά άκρως απάνθρωπη, τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης, εγκληματικές ελλείψεις και ασφαλώς ο ''ρατσισμός'' απέναντι στα ΑμεΑ ακόμα μία φορά έχει την τιμητική του.

Στις ίδιες εγκαταστάσεις τα ''τυπικά'' παιδιά το ίδιο χρονικό διάστημα φιλοξενούνται σε σπίτια, ενώ τα παιδιά ΑμεΑ σε σκηνές, ναι, με 40°C υπό σκιά τα ΑμεΑ ψήνονται στις παράνομες σκηνές της κατασκήνωσης γιατί (υπάρχει ΦΕΚ που απαγορεύει τα ΑμεΑ να φιλοξενούνται σε σκηνές).



Στις ίδιες εγκαταστάσεις τα ''τυπικά'' παιδιά, το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν την πολυτέλεια της τουαλέτας εν έτει 2023, ενώ τα παιδιά ΑμεΑ πλένονται με το λάστιχο με κρύο νερό και δεν τους παρέχουν μήτε κρεμοσάπουνο.

Στις ίδιες εγκαταστάσεις τα ''τυπικά'' παιδιά μπορούν και έχουν κάποια υποτυπώδη παιχνίδια για να περνάνε τα απογεύματά τους, ενώ τα παιδιά ΑμεΑ αναγκάζονται να καταβρέχονται ως παιχνίδι με το λάστιχο για να γλιτώσουν από τη θερμοπληξία και να βγάλουν από επάνω τους ψύλλους, κοριούς, αλογάκια της Παναγίας, ακρίδες, σκνίπες, κουνούπια και ένα σωρό δερματικά που παρουσιάζουν από την αφόρητη ζέστη.

Τα παιδιά ΑμεΑ ως παιδιά ενός Κατώτερου Θεού για ακόμα μία φορά, ξαπλώνουν σε σκισμένα στρώματα γεμάτα ζωύφια, πίνουν νερό από έναν ψύκτη που όταν το αποφασίζει στάζει λίγο δροσερό νεράκι και είναι πολλά μέτρα μακριά από τις σκηνές τους. Δεν έχουν συνοδεία γιατρού ή νοσηλευτή, γιατί δε θα μιλήσουν για να το μαρτυρήσουν, και τα φουκαριάρικα ακόμα και τον πόνο τους τον καταπίνουν γιατί ποιος τους δίνει σημασία

Πατήσαν αχινούς αλλά νοσηλευτής δεν υπήρχε τοποθετημένος υπεύθυνα από το φορέα που εμπιστεύτηκαν οι γονείς τους για να τα πάει στην κατασκήνωση, μία βοηθός νοσηλευτή μόνο υπήρχε, η οποία, συμπαθέστατη μεν, άπειρη δε και επίσης ενημερωτικά ο βοηθός νοσηλευτή δεν εξουσιοδοτείται να φροντίσει οποιαδήποτε ιατρική πράξη, με λίγα λόγια υπάρχει μόνο για να καλύπτουν κάποιοι τον τροφαντό πισινό τους…

Σκουριασμένα ράντζα, βουλωμένα φρεάτια και λούκια, ακαθαρσίες που πλημμυρίζουν τις τουαλέτες και αναγκάζουν τα παιδιά με αναπηρία να πηγαίνουν με το αμαξίδιό τους σε δύσβατα μονοπάτια μήπως και φτάσουν στην επόμενη προσβάσιμη τουαλέτα διατηρώντας την αξιοπρέπειά τους… Αυτή που την εμπιστεύτηκαν στην ΠΟΣΓΑΜΕΑ και τους πρόδωσε, γιατί τους πέταξε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης κόλασης;

Ποιος είναι ο υπεύθυνος να ελέγξει τις εγκαταστάσεις πριν καταλήξει σε συμφωνία πως τα παιδιά θα κάνουν εκεί τις διακοπές τους;

Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει πως τα ΑμεΑ είναι για πέταμα;

Πόσα πληρώνει η ΠΟΣΓΑΜΕΑ στο Δήμο Αμφιλοχίας για να βασανίζονται τα παιδιά ΑμεΑ εν μέσω καύσωνα σε παράνομα βαλμένες σκηνές, ζώντας σε απάνθρωπες συνθήκες;

Αυτός είναι ο ρόλος σας κύριοι;

Γι’ αυτό σας εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους;

Η προκλητική αδιαφορία σας για την ευθύνη που έχετε απέναντι στα παιδιά ΑμεΑ, η ελαστική σας συνείδηση και η σιγουριά πως κανένας για ακόμα μία φορά δε θα τολμήσει να μιλήσει, δυστυχώς για πρώτη φορά θα σας οδηγήσει στη δικαιοσύνη!

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας…

Με το καλό η δικαίωση των παιδιών ΑμεΑ και η παραδειγματική τιμωρία όσων αδιαφορούν για τη ζωή ενός πλάσματος που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Εγκληματική αδιαφορία λέγεται, λέγεται και παράβαση καθήκοντος, λέγεται και ''ρατσισμός'', λέγεται και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατ’ εξακολούθηση και με πρόθεση, λέγεται και ανικανότητα.

Γιατί πολύ απλά, όταν κλείνει κάποιος υπεύθυνος πόσω μάλλον η ΠΟΣΓΑΜΕΑ έναν χώρο κατασκήνωσης που θα φιλοξενήσει τα παιδιά με αναπηρία ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ την καταλληλότητα του χώρου, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων, την επικινδυνότητα των συνθηκών (φύλαξη, πνιγμός, πυρκαγιά), την τροφοδοσία, την προσβασιμότητα, την άδεια λειτουργίας, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την παροχή ιατρικού προσωπικού, τον τρόπο διακομιδής τυχόν ασθενών σε κοντινό νοσοκομείο, και άλλα πολλά που οφείλει ένας ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ από το κράτος οργανισμός και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ από χιλιάδες γονείς παιδιών με αναπηρία να ελέγχει.

Δε θέλουμε να ακούσουμε φταίει ο Δήμος, που ασφαλώς και φταίει, αλλά και πάλι όσο και να φταίει ο κάθε δήμος, πρωτίστως ευθύνεται αυτός που νοικιάζει από το δήμο ακατάλληλες εγκαταστάσεις αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν στα παιδιά με αναπηρία.

Ο κάθε Δήμος δίνει ό,τι έχει και ο εκάστοτε φορέας επιλέγει αν αυτό που του προσφέρεται έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές, εν προκειμένω ήταν εντελώς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Κι όμως κανένας δε φρόντισε να διορθωθούν οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης για οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για παιδιά με αναπηρίες, κανένας δεν απαίτησε να του παραδοθεί ένας χώρος κατάλληλος για την φιλοξενία των παιδιών.

Άραγε το Υπουργείο Εργασίας είναι γνώστης όλων αυτών των τραγικών γεγονότων που χρηματοδοτεί;

Ο Δήμος πόσα χρήματα παίρνει για να βασανίζονται τα παιδιά με αναπηρία παραδίδοντας ένα τέτοιο εγκαταλελειμμένο τοπίο με όλο το σκουπιδαριό του για εξοπλισμό;

Ποιος υπογράφει για την παραλαβή και την παράδοση του χώρου φιλοξενίας των παιδιών;

Από πότε έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ Δήμου Αμφιλοχίας και ΠΟΣΓΑΜΕΑ, και ποιοι είναι οι όροι που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους;

Καλό θα ήταν να απαντηθούν όλα αυτά για να λυθούν οι απορίες όλων μας, και μην ακούσουμε πως είναι απόρρητα, γιατί αυτά μας έφτασαν εδώ… Τα απόρρητά σας που είναι η κόλαση των παιδιών με αναπηρία…

Τέλος τα απόρρητα λοιπόν, όλα στο φως!!!

ΥΓ. Όχι, δεν πρέπει να κλείνουν οι κατασκηνώσεις, πρέπει να υπάρχουν για όλα τα παιδιά, αλλά να υπάρχουν σωστά, για να είναι τα παιδιά προστατευμένα και ευτυχισμένα.

ΥΓ.2 Δήμαρχε μπράβο, συγχαρητήρια, να σε χαίρονται εκεί πάνω για τις ευαισθησίες σου και το νοικοκυριό σου… Γιώργος Κατσούλας λέγεσαι, να το θυμόμαστε να σου στείλουμε κάρτα της Παναγιάς… Γιατί στην κατασκήνωση κολαστήριο του Δήμου σου όλο Βόηθα Παναγιά μου λέγανε οι συνοδοί.

Εμείς πάντως θα σε θυμόμαστε ως το Δήμαρχο που "καταδίκασε τα παιδιά ΑμεΑ την κόλαση της κατασκήνωσης του δήμου του" και σε ανώτερα!»

Η απάντηση του Δήμου Αμφιλοχίας -«Ανενεργοί οι χώροι που παρουσιάζονται στις φωτογραφίες, δεν φιλοξενούνται εκεί τα παιδιά»

Ο Δήμος Αμφιλοχίας αναφέρει από την πλευρά του πως αυτοί οι «χώροι είναι ανενεργοί εδώ και χρόνια και αποκλεισμένοι για τα φιλοξενούμενα παιδιά και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοί οι χώροι ή αυτό το υλικό που χρησιμοποιούνται από τους κατασκηνωτές», ενώ παραθέτει δικό του φωτογραφικό υλικό από την κατασκήνωση.

Αναλυτικά, ο Δήμος Αμφιλοχίας αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Ο Δήμος Αμφιλοχίας, αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που διακινήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής Μπούκας, από συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φιλοξενήθηκαν εκεί, διευκρινίζει τα εξής:

Η εικόνα που μεταφέρεται για τη λειτουργία της κατασκήνωσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς κατά τις 10 ημέρες που φιλοξενήθηκε η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, όπως και κατά τις προηγούμενες κατασκηνωτικές περιόδους που φιλοξενήθηκαν άλλες ομάδες παιδιών, δεν γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Αμφιλοχίας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδικής Εξοχής Μπούκας ανάλογα ζητήματα.

Στο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται απεικονίζονται χώροι οι οποίοι είναι ανενεργοί εδώ και χρόνια και αποκλεισμένοι για τα φιλοξενούμενα παιδιά και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοί οι χώροι ή αυτό το υλικό που χρησιμοποιούνται από τους κατασκηνωτές.

Προτού αποδοθεί προς χρήση η κατασκήνωση, πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Δήμου όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού, απεντόμωσης και συντήρησης. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, τόσο το προσωπικό του Δήμου όσο και το επιπλέον προσωπικό που προσλήφθηκε για τις ανάγκες της λειτουργίας της, μεριμνούσε καθημερινά ώστε η κατασκήνωση να είναι καθαρή, λειτουργική και ασφαλής, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών».

Ο δήμαρχος Αμφιλοχίας, Γεώργιος Κατσούλας μίλησε στο "Καλοκαίρι Μαζί" και ανέφερε πως "έχει μεγαλώσει το θέμα, είναι μία κατασκήνωση που συντηρούμε κάθε χρόνο από το δήμο. Οι συνοδοί των παιδιών αυτών έχουν μία παραπάνω ευαισθησία σε θέματα που εμείς ίσως δεν δώσαμε την ίδια βαρύτητα" ενώ συμπλήρωσε πως "αν έχουν γίνει αστοχίες ζητώ συγγνώμη".

"Τα παιδιά μου γύρισαν με μόλυνση από την κατασκήνωση"





Πατέρας παιδιών με αναπηρίες καταγγέλει στον ΑΝΤ1 και στο "Καλοκαίρι Μαζί" ΄΄οτι τα "παιδιά μου γύρισαν με σπυριά και μολύνσεις από την κατασκήνωση. Κοιμόντουσαν σε σκηνές με 40 βαθμούς σε περίοδο καύσωνα και μάλιστα είχαν σφραγίσει και τις τουαλέτες των παιδιών, λόγω προβλημάτων στα υδραυλικά".





Στη συνέχεια το λόγο πήρε και μία συνοδός παιδιού με αναπηρία η οποία κατήγγειλε πως "τα στρώματα που μας έδωσαν τρύπαγαν από τα σύρματα του κρεβατιού. Οι συνθήκε στις τουαλέτες ήταν άθλιες ενώ δεν υπήρχε ούτε γιατρός στην κατασκήνωση σε περίπτωση που κάποιο παιδιί χρειαζόταν κάτι".

Άμεση ήταν η κυβερνητική παρέμβαση

Μπορεί ο δήμος Αμφιλοχίας να απάντησε στην καταγγελία για την παιδική κατασκήνωση ΑμεΑ ωστόσο η δημοσιότητα που έλαβε το θέμα προκάλεσε την κυβερνητική παρέμβαση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ με συντονισμένες κινήσεις του υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, τρία κλιμάκια ελέγχου θα διερευνήσουν τις καταγγελίες. Συγκεκριμένα η αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου θα διεξάγει έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών του δήμου Αμφιλοχίας για την λειτουργία της κατασκήνωσης.

