Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Νότια Αφρική σόκαρε την Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Νοτιοαφρικάνες πήραν την νίκη στις καθυστερήσεις και άφησαν εκτός συνέχεις τις Ιταλίδες.

-

Ιστορικές στιγμές ζουν οι παίκτριες και οι φίλαθλοι της Νοτίου Αφρικής, καθώς η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας, προκρίθηκε για πρώτη φορά στις «16» του Μουντιάλ.

Στην διοργάνωση που διεξάγεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία, οι Νοτιοαφρικάνες έκαναν την έκπληξη επικρατώντας με 3-2 της Ιταλίας και πήραν την 2η θέση στον 4ο όμιλο, αφήνοντας εκτός συνέχειας την «σκουάντρα ατζούρα».

Τα τέρματα των νικητριών πέτυχαν οι Ορσι (32` αυτογκόλ), Μαγκάϊα (67`) και Γκατιάνα (90`+2`), ενώ για τις Ιταλίδες σκόραρε η Καρούζο (11` πέναλτι, 74`), ενώ στις «16» η Νότια Αφρική θ' αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010

Καρκίνος: Eπαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους, δεν πειράζει τα υγιή κύτταρα