Μουντιάλ Γυναικών: Η Τζαμάικα άφησε εκτός τη Βραζιλία

«Βόμβα μεγατόνων» στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, όπου η Τζαμάικα απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τη Βραζιλία στη Μελβούρνη και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16», αφήνοντας εκτός συνέχειας τη «σελεσάο».

Παρά την... επιστράτευση της θρυλικής Μάρτα στην ενδεκάδα (για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα, στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας της), οι Βραζιλιάνες δεν κατάφεραν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη αμυντική γραμμή των "Reggae Girlz", που είχαν πλεονέκτημα ενός βαθμού, χάρη στην ισοπαλία που απέσπασαν από τη Γαλλία, και άντεξαν την πίεση ως το τέλος, πανηγυρίζοντας μία τεράστια και εν πολλοίς απρόσμενη πρόκριση.

Η Γαλλία «σφράγισε» την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο, νικώντας 6-3 τον Παναμά στο Σίδνεϋ, αν και βρέθηκε να χάνει μετά από μόλις 67 δευτερόλεπτα από γκολ της Κοξ (το πρώτο του Παναμά σε τελική φάση Μουντιάλ και το γρηγορότερο της φετινής διοργάνωσης). Το χατ-τρικ της Ντιανί -με δύο πέναλτι- και τα τέρματα των Λακράρ, Λε Γκαρέκ και Μπεσό βοήθησαν τις «τρικολόρ» να ξεπεράσουν το αρχιό σοκ και να να φτάσουν σε μία εύκολη νίκη.

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ.

