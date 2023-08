Κόσμος

Νότια Κορέα: Φονική επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο σε εμπορική περιοχή έξω από τη Σεούλ. Η κατάσταση των τραυματιών.

Τουλάχιστον ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από μια επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Σεονγκνάμ, κοντά στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, υπέκυψε στα τραύματά του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Newsis.

Νωρίτερα η αστυνομία ανακοίνωσε πως εννέα άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης σήμερα στην πόλη Σεονγκνάμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος συνελήφθη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στον σταθμό Σεοχιούν, μια περιοχή που απέχει περίπου 20 χλμ από τη Σεούλ, όπου βρίσκεται μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα καταστήματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 12 από τα θύματα νοσηλεύονται.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν ήταν άμεσα σαφές.

Το περιστατικό συνέβη μερικές ημέρες μετά από άλλη

