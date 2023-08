Αθλητικά

Μίροτιτς: Ολοκληρώθηκε το σίριαλ… της μεταγραφής του

Ο MVP της σεζόν 2021-22 στη EuroLeague, αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο πολλών ομάδων, στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.

Μπορεί να τον ήθελε η... μισή Ευρώπη στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο ο Νίκολα Μίροτιτς θα συνεχίσει για τα επόμενα τρία χρόνια την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα (3/8) ότι ήρθε σε συμφωνία μέχρι το 2026 με τον έμπειρο πάουερ φόργουορντ, ο οποίος, με την ολοκλήρωση της σεζόν 2022-23, αποτέλεσε παρελθόν μετά από μια τετραετία από την Μπαρτσελόνα.

Ο 32χρονος άσος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ιταλία, καθώς μέχρι σήμερα έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης, Παλένσια, Σικάγο Μπουλς, Νιου Ορλίνς Πέλικανς και Μιλγουόκι Μπακς, και τίθεται πλέον υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα, ο οποίος καλείται να «χτίσει» μια ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλους σε Ιταλία και Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρμάνι έχει δώσει -για μοναδική φορά στην 21ο αιώνα- το «παρών» σε φάιναλ φορ της EuroLeague το 2021.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, ο MVP της σεζόν 2021-22 στη EuroLeague τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέρος αυτής της σπουδαίας οικογένειας της Ολίμπια Μιλάνο και που θα συμβάλλω στην ανταγωνιστικότητα αυτής της σπουδαίας ομάδας και οργανισμού. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που ο (σ.σ. ιδιοκτήτης της ομάδας Τζιόρτζιο) κ. Αρμάνι και ο (σ.σ. πρόεδρος) κ. Ντελ'Όρκο έδειξαν σε μένα. Είμαι επίσης χαρούμενος που θα παίξω ξανά για τον κόουτς Μεσίνα (σ.σ. ο Ιταλός προπονητής κάθισε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης το διάστημα 2009-11), τον οποίο συνάντησα όταν ήμουν ένας νεαρός παίκτης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα απολαύσουμε αυτή τη σεζόν και θα κάνουμε τους φιλάθλους μας περήφανους».

