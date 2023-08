Πολιτική

Χαραλαμπογιάννη στον ΑΝΤ1: Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο έως το τέλος του έτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά έως το τέλος του 2024 θα γίνουν περίπου 30.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, με τη «μερίδα του λέοντος» να κατευθύνεται στον τομέα της Υγείας.

-

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε πως μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουν 14.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, σε διάφορους τομείς, κυρίως μέσα από τη δεξαμενή των επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο, θα γίνει και ο προγραμματισμός των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2024. Υπολογίζεται ότι θα γίνουν περισσότερες από 16.000 προσλήψεις το 2024, με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται στον τομέα της Υγείας.

Ερωτηθείς σχετικά, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, ξεκαθάρισε πως ισχύει ο κανόνας 1 προς 1 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο και μέσα στο 2023 θα έχουμε 18.000 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό