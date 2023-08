Πολιτική

Νέα Αγχίαλος: Τι έδειξε το πόρισμα για τη φωτιά στην 111 Πτέρυγα Μάχης

Πλημμελής καθαρισμός και πολύ μικρή αντιπυρική ζώνη, μεταξύ των αιτών, που οδήγησαν στις εκρήξεις των βομβών.

Παραδόθηκε σήμερα (4/8/2023) από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σχετικά με τα αίτια της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε αποθήκη πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Για την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης αναφορικά με το συμβάν της 27ης Ιουλίου στην Περιοχή Πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης (111 ΠΜ), γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, στο στρατόπεδο Καράμπα κατέφθασαν πυροσβεστικά οχήματα της 111ΠΜ, που επιχείρησαν για την αντιμετώπισή της, σε συνεργασία με οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά ήταν έντονη και σε συνδυασμό με τον στροβιλισμό της και την ταχύτητα του ανέμου, κινήθηκε γρήγορα προς τον χώρο των πυρομαχικών και ανέπτυξε υψηλό θερμικό φορτίο.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες επέβαλαν να δοθεί διαταγή εκκένωσης της περιοχής από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προστασία του προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα πυρασφάλειας του στρατοπέδου, διαπιστώθηκε πλημμελής καθαρισμός στο επικλινές και δύσβατο βόρειο μέρος του, από όπου έφτασε η φωτιά και προσέγγισε στον χώρο των αποθηκών ανοικτού και κλειστού τύπου.

Η πολύ μικρή αντιπυρική ζώνη πέριξ των αποθηκών δεν ήταν αρκετή για να εμποδίσει το έντονο θερμικό φορτίο εξαιτίας της φωτιάς που εξαπλώθηκε στο προαναφερθέν μη αποψιλωμένο μέρος του Στρατοπέδου και σε συνδυασμό με τον στροβιλισμό της και την ταχύτητα του ανέμου, κινήθηκε γρήγορα προς τον χώρο των πυρομαχικών. Αυτό οδήγησε στην έκρηξη βομβών των κλινών του βορείου τομέα των αποθηκών.

Οι εν λόγω κλίνες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και περιείχαν αποκλειστικά Βόμβες Γενικής Χρήσης, όπως προβλέπεται από τα εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Για τις παραλείψεις και αμέλειες στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που καταγράφονται στο πόρισμα της ΕΔΕ θα αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες.

Με εντολή του κ. Δένδια θα αξιοποιηθούν τα ευρήματα του πορίσματος στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στον τομέα της πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα συνεχισθούν τις επόμενες ημέρες οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων στους Σχηματισμούς και τις Μονάδες της χώρας.

