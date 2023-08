Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Τρίτη ηλικία, ατοπική δερματίτιδα και θερμίδες στα ποτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η θεματολογία της εκπομπής “Ζήσε αλλιώς”, με την Σοφία Αλιμπέρτη, στον ΑΝΤ1.

-

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Μπορεί η τρίτη ηλικία να έχει ποιότητα ζωής; Ο γενικός ιατρός και γηρίατρος Γιώργος Σούλης εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Τι είναι η ατοπική δερματίτιδα και ποιοι παράγοντες την επιδεινώνουν; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Μαργκώ Γκίνη απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Πόσες θερμίδες πίνουμε; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μετράει τις θερμίδες στα ποτά και στη συνέχεια ο barman Κώστας Σκορδίλης ετοιμάζει ένα mocktail, χωρίς αλκοόλ, που μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε σπίτι μας.

Ο γαστρεντερολόγος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος μάς λέει τι είναι οι πολύποδες του παχέος εντέρου και πώς αντιμετωπίζονται.

Ο Αντώνης Δαρζέντας ανοίγει την καρδιά του στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και εξηγεί πώς ζει τα τελευταία 22 χρόνια με σκλήρυνση κατά πλάκας. Μαζί με τη σύζυγό του Σοφία, περιγράφουν την καθημερινότητα τους και πώς διαχειρίζονται την πάθηση και την εξέλιξή της στο πέρασμα του χρόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Hellenic Train: Aλλαγές δρομολογίων για Λάρισα και Βόλο

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις

Καύσωνας - Βασιλακόπουλος: Οδηγίες προστασίας στις υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)