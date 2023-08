Κοινωνία

Πειραιάς: Ηλικιωμένος είχε στο σπίτι του πάνω από 4,5 κιλά κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκι" έβγαλε η αστυνομική έρευνα σε σπίτι 71χρονου.

-

Περισσότερα από 4,5 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν στην κατοχή ενός 71χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Δραπετσώνας του Πειραιά από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, εντόπισαν τον 71χρονο στο σπίτι του στη Δραπετσώνα.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν έρευνα σε υπόγεια αποθήκη, όπου μέσα σε έναν παλιό καυστήρα καλοριφέρ βρήκαν τέσσερα κιλά και 466 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 30 γραμμάρια κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς θα αποκόμιζε από τη διακίνηση της κοκαΐνης παράνομο περιουσιακό όφελος που θα έφθανε έως και 535.950 ευρώ.

Ο 71χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό