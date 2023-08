Οικονομία

16ώρο - Γεωργιάδης: διευκρινίσεις μετά τον σάλο αντιδράσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Υπ. Εργασίας σχετικά με την διαδοχική απασχόληση σε ξεχωριστούς εργοδότες, μετά τις αντιδράσεις. Διαμαρτυρία από συνδικάτα την Τρίτη.

-

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές του δηλώσεις περί 16ωρης εργασίας.

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «στο Σχέδιο Νόμου, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, ρητώς διευκρινίζεται η δυνατότητα της εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Υπογραμμίζει πως «σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματά να εφαρμόζεται το ΠΔ88/1999 περί των ελαχίστων περιόδων ανάπαυσης που αποτελεί υπερεθνικό δίκαιο και όπου εκεί ορίζεται ρητώς ότι, για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 11 συνεχών ωρών, το οποίο συνεχίζει να ισχύει για κάθε εργοδότη στον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος».

Υπενθυμίζεται ότι παρουσιάζοντας διατάξεις του νομοσχεδίου για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει λόγο για δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες, λέγοντας πως θα μπορούν να δουλεύουν «δύο οχτάωρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες και να είναι απολύτως νόμιμο».

Δήλωσε συγκεκριμένα: «Θεσπίζουμε τη δυνατότητα εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Μπορεί να δουλεύει δύο οχτάωρα σε δυο διαφορετικούς εργοδότες και να είναι απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και στα εισοδήματά του».

Η δήλωσή του ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από κόμματα της αντιπολίτευσης και συνδικάτα. Η πρώτη διαμαρτυρία θα γίνει από το ΠΑΜΕ την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

«Μετά το έκτρωμα που εισήγαγε από την πίσω πόρτα την δουλειά μέχρι τα 74, η κυβέρνηση, δια στόματος του υπουργού εργασίας Γεωργιάδη, προανήγγειλε ότι θα φέρει νομοσχέδιο με το οποίο θα γίνει νόμιμη η 16ωρη εργασία την ημέρα, επικαλούμενος οδηγία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, της Ένωσης δηλαδή των μονοπωλίων που θα ενσωματωθεί στο Ελληνικό εργατικό ‘δίκαιο’», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ.

Και προσθέτει: «Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν νύχτα με νύχτα για όσο τους βαστάν τα πόδια τους! Αυτή την πραγματικότητα θέλουν να διαμορφώσουν, προκειμένου να αυξάνονται τα ματωμένα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα, ο υπουργός είχε το θράσος να επικαλεστεί και την ‘ελευθερία’ της επιλογής από τον εργαζόμενο. Δηλαδή ή θα δουλεύεις ένα 8ωρο και θα πεινάς ή δύο και θα φεύγεις πριν την ώρα σου. Αυτή είναι η περιβόητη ελευθερία που επικαλούνται».

Το ΠΑΜΕ σημειώνει, επίσης, ότι «ο υπουργός και η κυβέρνηση έρχονται να νομιμοποιήσουν την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, κατ’ απαίτηση αυτών των εργοδοτών που τάχα θα κυνηγήσει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι για να τα βγάλουν πέρα ήδη εργάζονταν παραπάνω από ένα 8ωρο σε διαφορετικούς εργοδότες».

Υπογραμμίζει δε, ότι το νέο αυτό μέτρο, «που έρχεται να προστεθεί σε όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια των προηγούμενων κυβερνήσεων, θέλει να μας γυρίσει πίσω στον 19ο αιώνα».

«Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα»

«Να απαιτήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες 35ωρο – 7ωρο- 5νθήμερο, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις», αναφέρει το ΠΑΜΕ, τονίζοντας πως «εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας και όχι τα κέρδη τους».

Και απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους «να υψώσουμε τοίχος αντίστασης στον νέο εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο δρόμος του αγώνα, είναι για εμάς μονόδρομος. Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νέο έκτρωμα στην Βουλή!. Όλοι και όλες την Τρίτη 8/8 στις 12 το μεσημέρι στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην διανοηθεί καν ο Γεωργιάδης να φέρει ν/σ για 16ωρη εργασία

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που προειδοποίησε τον υπουργό Εργασίας «να μην διανοηθεί να φέρει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα».

«Ο υπουργός Εργασίας κ. Γεωργιάδης, ως άξιος συνεχιστής του κ. Χατζηδάκη, αποκάλυψε σήμερα το εφιαλτικό σκηνικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ για τους εργαζόμενους. Προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία, που θα προβλέπει 16 ώρες δουλειά την ημέρα με δύο 8ωρα σε δύο εργοδότες«, σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Και αυτό – κατά τον κ. Γεωργιάδη – θα είναι ‘προσωπική απόφαση’ του εργαζόμενου. Με λίγα λόγια, ο εκβιασμός βαφτίζεται ‘επιλογή’, την ώρα που η ακρίβεια, η εργοδοτική αυθαιρεσία και οι χαμηλοί μισθοί πλήττουν τον κόσμο της εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, διαμηνύει στον Άδωνι Γεωργιάδη «να μην διανοηθεί καν να φέρει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν θα βρει απέναντι μόνο τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά το σύνολο των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας».

ΚΚΕ: Κανένας να μη δεχτεί τον Μεσαίωνα του 16ωρου

Με την οργάνωση και τον αγώνα οι εργαζόμενοι να τους αναγκάσουν να πάρουν πίσω αυτό το «έκτρωμα» για το 16ωρο, τονίζει το ΚΚΕ για τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σχολιάζει πως είναι εξυπηρέτηση των εργοδοτικών απαιτήσεων και ωμός καταναγκασμός των εργαζομένων σε συνθήκες ανέχειας, ακρίβειας και χαμηλών μισθών.

«Μετά το ‘δικαίωμα’ στη 10ωρη εργασία χωρίς υπερωριακή αμοιβή που θεσπίστηκε με τον νόμο ‘Χατζηδάκη’, ο νέος υπουργός εργασίας, Ά. Γεωργιάδης, ανακοίνωσε και το ‘δικαίωμα’ στη δουλειά μέχρι και 16 ώρες την ημέρα, με απασχόληση σε περισσότερους από έναν εργοδότη, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την ‘παράλληλη απασχόληση’», αναφέρει ο Περισσός στην ανακοίνωσή του.

Υπογραμμίζει ότι «ο υπουργός προκαλεί τη νοημοσύνη όλων όταν προσπαθεί να κρύψει την εξυπηρέτηση των εργοδοτικών απαιτήσεων πίσω από τη φράση ‘αν το θέλει ο εργαζόμενος’» και σχολιάζει πως, «σε συνθήκες ανέχειας και εκτίναξης της ακρίβειας, που οδηγεί σε πραγματική μείωση των – ήδη χαμηλών – μισθών, αλλά και σε συνθήκες εργοδοτικών εκβιασμών, δεν υπάρχει καμία ‘επιθυμία’ των εργαζομένων, υπάρχει απλά ο ωμός καταναγκασμός».

«Ο υπουργός Εργασίας, μάλιστα, εξαγγέλλει τη δήθεν ‘εθελοντική’ 16ωρη δουλειά, την ώρα που ήδη υπάρχει μεγάλη αύξηση των εργατικών ‘ατυχημάτων’, εξαιτίας της εντατικοποίησης της δουλειάς, της έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, αλλά και της διάλυσης της Επιθεώρησης Εργασίας», σημειώνει το ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι, «παράλληλα, η μετατροπή των εργαζόμενων σε ‘πολυεργαλεία’ θα κρατήσει ψηλά το ποσοστό ανεργίας, η μείωση του οποίου έχει τεθεί από την κυβέρνηση ως προϋπόθεση για την επαναφορά εργατικών δικαιωμάτων, όπως αυτό των ‘τριετιών’».

Το ΚΚΕ τονίζει πως δεν πρέπει να δεχτεί κανένας και καμία «τον Μεσαίωνα στον οποίο μας γυρίζουν οι ‘πολυδύναμοι εκσυγχρονιστές’, αξιοποιώντας, μάλιστα, την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα αποφύγουν τις αντιδράσεις και την κατακραυγή».

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν με την οργάνωση και τον αγώνα τους να τους αναγκάσουν να πάρουν πίσω αυτό το ‘έκτρωμα’. Να επιβάλουν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και σύγχρονα δικαιώματα παντού», καταλήγει ο Περισσός.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών

Λιμενικό - Κύμη: Καταδίωξη διακινητών παράτυπων μεταναστών (βίντεο)

Φωτιές - Κικίλιας σε πυροσβέστες: Η Πολιτεία θα σας στηρίξει περισσότερο