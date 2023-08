Αθλητικά

Νίκος Γκάλης: Δάκρυσε ο “θεός” για τις τιμές στο ΟΑΚΑ (εικόνες)

Το ελληνικό μπάσκετ τίμησε τον σπουδαίο Νίκο Γκάλη για όλα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα και στην χώρα στην διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του. "Λύγισε' ο μεγάλος άσος.

Το ελληνικό μπάσκετ υποκλίθηκε στον Νίκο Γκάλη για όσα πρόσφερε για την εκτόξευση του αθλήματος, αλλά και για την πίστη που μετέδωσε σε όλους τους Έλληνες πως είναι ικανοί για τα πάντα.

Σε μια άκρως συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο άνθρωπος που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια και τις καρδιές όλων μας τιμήθηκε από την ΕΟΚ πριν το πρώτο εν Ελλάδι φιλικό της Εθνικής ομάδας με τη Σλοβενία, για την προετοιμασία της εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Βασίλης Σκουντής, ένας άνθρωπος που από την πρώτη γραμμή του Τύπου κατέγραψε όλη τη διαδρομή του αγαπημένου «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ, ήταν αυτός που υποδέχτηκε τον μεγάλο Νικ στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τζάμπολ, με το γήπεδο να «σείεται» από το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων, αλλά και των αθλητών των δύο ομάδων. Τα φώτα χαμήλωσαν και στο cube προβλήθηκαν μερικές από τις αναρίθμητες σπουδαίες στιγμές της καριέρας του Νίκου Γκάλη. Αμέσως μετά, η φανέλα με τον αριθμό «4» από το Ευρωμπάσκετ του 1987 ανέβηκε στον ουρανό του ΟΑΚΑ, σε μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό όλων των φίλων του μπάσκετ. Η ιαχή «Νίκος Γκάλης, οε, οε, οε» δόνησε το ΟΑΚΑ και εκείνος, σε μια σπάνια, ίσως και μοναδική στιγμή που εκδήλωσε τόσο έντονα τα συναισθήματά του, ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στην αγάπη και την ευγνωμοσύνη του κόσμου. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, βράβευσαν για όσα πρόσφερε στο μπάσκετ τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έλαβε αναμνηστικά δώρα και φωτογραφήθηκε με τους αρχηγούς των δύο ομάδων, Κώστα Παπανικολάου και Λούκα Ντόντσιτς. Κατόπιν, όπως αναφέρει ο ιστότοπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, φωτογραφήθηκε με τις αποστολές ΚΑΙ των δύο ομάδων, ενώ στο φινάλε συγκέντρωσε την Εθνική ομάδα, όλοι μαζί ένωσαν τις υψωμένες γροθιές τους στον αγωνιστικό χώρο και βροντοφώναξαν «Ελλάς», με τον θρύλο του μπάσκετ να δίνει έτσι και την… ευχή του στην ελληνική ομάδα για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τους 5.301 πόντους με την Εθνική ομάδα, για τις 168 συμμετοχές με την «επίσημη αγαπημένη», για το χρυσό μετάλλιο του 1987 και το ασημένιο του 1989, για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που έκανες να αγαπήσουν το μπάσκετ και να πιστέψουν στις δυνάμεις τους, για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα… Νίκο Γκάλη, σε ευχαριστούμε!

