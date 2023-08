Κοινωνία

Συγγρού: Πυροβόλησαν οδηγό ταξί έξω από νυχτερινό κέντρο

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο ο οδηγός, ο οποίος περίμενε στην πιάτσα των ταξί, έξω από το νυχτερινό κέντρο, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Ένοπλη επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πυροβόλησαν οδηγό ταξί ηλικίας 29 ετών με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στα πόδια.

Το θύμα βρισκόταν έξω από νυχτερινό κέντρο - κλαμπ, όταν οι δράστες το πυροβόλησαν, στις 06:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/8).

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

