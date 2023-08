Κοινωνία

Τροχαίο - Νίκαια: Σύγκρουση οχημάτων “σήκωσε” γειτονιά στο πόδι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό τροχαίο αναστάτωσε την Νίκαια. Ποια είναι η κατάσταση των επιβατών.

-

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στη Νίκαια, μετά τη σύγκρουση δύο ΙΧ οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του piraeuspress.gr, ο θόρυβος από τη σύγκρουση των οχημάτων στη συμβολή Λεωφόρου Λαοδικείας με τη Βιθυνίας ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ για αρκετή ώρα η Λεωφόρος Λαοδικείας έκλεισε. Από το ατύχημα ευτυχώς δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός.

Οι συνθήκες του ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως «τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στο σημείο αποτελούν καθημερινότητα», όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής.

Πηγή: piraeuspress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ηλίας Βουγιουκλάκης

Ζωή Καράγγελου - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μάχη με πολλές εστίες στο Σοφό (εικόνες)