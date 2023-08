Αθλητικά

Τένις: Η Σάκκαρη στον τελικό του Ουάσινγκτον Όπεν

Στον τελικό του τουρνουά, μετά από εξαιρετιική εμφάνιση, προκρίθηκε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που πλέον διεκδικεί τον τίτλο σε WTA Tour για δεύτερη φορά.

Στον τελικό του Ουάσινγκτον Open προκρίθηκε η εκπληκτική Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) της Τζέσικα Πεγκούλα και θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της και ήταν παθιασμένη για να φτάσει έως τον τελικό. Ηταν καλύτερη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και πήρε δίκαια την πρόκριση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε εύκολα το πρώτο σετ, ενώ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 4-1 στο δεύτερο σετ δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς. Στο τρίτο σετ, όμως, δεν άφησε την ευκαιρία να παέι χαμένη και με επιβλητική εμφάνιση προκρίθηκε στον τελικό.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενους χαμένους ημιτελικούς η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πολυπόθητη πρόκριση και θα διεκδικήσει τον τίτλο σε WTA Tour για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά που είχε νικήσει ήταν στο Μαρόκο το 2019.

Στον τελικό θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια του άλου ημιτελικού, ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

