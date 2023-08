Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Ένσημα και σύνταξη με ένα κλικ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα, ηλεκτρονική εποχή στον e-ΕΦΚΑ, με την ψηφιοποίηση να παρέχει την ευχέρεια διευκολύνσεων και απλοποίησης χρονοβόρων διαδικασιών για τους ασφαλισμένους.

-

Ένσημα και σύνταξη στο κινητό θα είναι η επόμενη ημέρα για τους υποψήφιους συνταξιούχους με την ολοκλήρωση του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ.

Τα «όπλα» που έχει στη «φαρέτρα» του θα επιτρέψουν την κατάργηση κάθε είδους επίσκεψης από τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μεταβαίνουν κατ 'εξαίρεση στις τοπικές διευθύνσεις μόνον για κάποια εξειδικευμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η πρώτη ψηφιακή υποδομή-πυλώνας, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αποτελέσει το κανάλι διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, τις υφιστάμενες εφαρμογές και τα μητρώα της δημόσιας διοίκησης. Στον σχεδιασμό του περιλαμβάνεται η δυνατότητα να παρέχει στον ασφαλισμένο πληροφόρηση σχετικά με το ύψος της σύνταξης που έχει δομήσει, έπειτα από κάποια έτη ασφαλιστικού βίου, όπως η πρώτη 15ετία ασφάλισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κάθε ασφαλισμένος θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ποσό των χρημάτων που θα λάβει εκείνη τη δεδομένη στιγμή του εργασιακού βίου του, βάσει ηλικίας, αποδοχών και ενσήμων, καθώς με το νέο ΟΠΣ ενοποιούνται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες προς τα 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων του.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή θα διαδραματίσει η αναβάθμιση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», που θα συμβάλει στην ψηφιακή αποτύπωση του ασφαλιστικού βίου όλων των ασφαλισμένων. Τη στιγμή αυτή, μηχανογραφικά κάποιος μπορεί να δει τα ασφαλιστικά του στοιχεία από το 2002 και μετά, ενώ, πριν από αυτή την ημερομηνία, τα ένσημα βρίσκονται διάσπαρτα στους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που με τη συνένωσή τους έχτισαν το οικοδόμημα του ΕΦΚΑ. Η αναβάθμιση του συστήματος θα αποτελέσει το πολύτιμο εργαλείο που θα ενώσει σε ένα Μητρώο τα ένσημά του από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, Δημόσιο ή όποιο άλλο ταμείο και θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να βλέπει που, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα ασφαλίστηκε, μπαίνοντας σε εφαρμογή και εισάγοντας μόνον τον ΑΜΚΑ του.

Όπως αναφέρει ο φορέας, η «ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» θα μεταμορφώσει όλο το χαρτώο αρχείο όλων των ταμείων που εντάχθηκαν «βίαια» το 2016 κάτω από την «ομπρέλα» του ΕΦΚΑ, προστατεύοντας κατά κύριο λόγο όλη αυτήν την πολύτιμη πληροφορία και κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση στην ενημέρωση από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ.

Από τη στιγμή όπου ο εισηγητής θα έχει κάθε πληροφορία στην οθόνη του (ψηφιοποιημένο ασφαλιστικό βίο), η έκδοση της κύριας ή επικουρικής σύνταξης θα είναι ζήτημα ελάχιστου χρόνου.

Ακόμα και σε τομείς συντάξεων που εμφανίζονταν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως στο Δημόσιο, οι πληροφορίες από τον φορέα λένε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΑΥΚ έχει ανεβάσει ρυθμούς στους χρόνους έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων και εκτιμούν ότι κάθε εκκρεμότητα αναμένεται να μηδενιστεί, καθώς προχωρά η ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της οποίας καταχωρούνται οι μισθοί των υπαλλήλων, βάσει των οποίων υπολογίζονται η κύρια σύνταξη, η επικουρική, το εφάπαξ και το μέρισμα.

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους, https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-gia-syntaxioychoys μέχρι τη σύνταξη και τα ένσημα στο κινητό είναι ένα τεράστιο ψηφιακό άλμα και συνάμα μία τεράστια πρόκληση για τον e-ΕΦΚΑ, που διαχειρίζεται υποθέσεις 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων και εκατομμυρίων ασφαλισμένων πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί η πλήρης ψηφιοποίηση χρειάζεται χρόνος. Ήδη, όπως επισημαίνει ο φορέας, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά με βήμα γοργό, ωστόσο, απαιτούνται σύνθετες, πολύπλοκες και απαιτητικές διεργασίες σε πληροφοριακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι εξελίξεις θα είναι θετικές τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Petar”: ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Προϋπολογισμός 2024: Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Αυστραλία - Φωτιά: Νεκρά πέντε παιδιά και ο πατέρας τους (εικόνες)