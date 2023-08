Οικονομία

Προϋπολογισμός 2024: Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, στις συντάξεις και στα οικογενειακά επιδόματα φέρνει, μεταξύ άλλων, ο Προϋπολογισμός του 2024.

-

Η αύξηση των μισθών στο Δημόσιο, των συντάξεων και των οικογενειακών επιδομάτων, θα περιέχονται στον νέο προϋπολογισμό για το 2024. Αυτό διαφαίνεται από την εγκύκλιο του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Θάνου Πετραλιά προς τα υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς για την κατάρτιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού, καθώς σε αυτή προβλέπεται αύξηση των δαπανών του Δημοσίου κατά 4 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Πετραλιά, το 2024 το πλαφόν του κονδυλίου για τη Γενική Κυβέρνηση αναπροσαρμόζεται στα 72,7 δισ. ευρώ από 68,7 δισ. ευρώ που είναι το ανώτατο όριο εφέτος. Παράλληλα, το ανώτατο όριο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού θα ανέλθει στα 68,78 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθενται δαπάνες για τόκους 6,9 δισ. ευρώ για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων του 2024, από 5,1 δισ. ευρώ εφέτος.

Τα κονδύλια για τα επενδυτικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα ανέλθουν σε 8 δισ. ευρώ, ενώ 4,34 δισ. ευρώ θα δοθούν επιπλέον μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυξημένο κατά 900 εκατ. ευρώ- στα 22,6 δισ. ευρώ το 2024 από 21,7 δισ. ευρώ εφέτος- είναι το κονδύλι του υπουργείου Εργασίας για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτό περιλαμβάνει μισθούς, συντάξεις επιδόματα και επιδοτήσεις, ενώ αυξάνεται και η οροφή των πόρων σε Υγεία και Παιδεία κατά 400 εκατ. ευρώ (5,096 δισ. ευρώ) και 180 εκατ. ευρώ (5,935 δισ. ευρώ), αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «δεν περιλαμβάνονται δαπάνες υψηλής αβεβαιότητας, οι οποίες συναρτώνται από διεθνείς εξελίξεις και θα αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης των αποθεματικών του κρατικού προϋπολογισμού». Επίσης υπάρχει ιδιαίτερη επισήμανση στο δύσκολο οικονομικά περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση, και τονίζεται ότι η ενίσχυση των επισκοπήσεων στις δαπάνες είναι αυξημένης σημασίας, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην οριζόντια δράση εξοικονομήσεων στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι «συνεχίζεται εντατικά η στόχευση δημιουργίας δημοσιονομικού χώρου και μέσα από δράσεις ενίσχυσης των εσόδων ή αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων». Οι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις για τον νέο προϋπολογισμό έως την 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς να παραβιάζονται οι οροφές που τίθενται στις δαπάνες.

Εν τω μεταξύ, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται και τα σενάρια για νέα μέτρα στήριξης με επίκεντρο τις ευπαθείς ομάδες, σενάρια που αξιολογούνται με βάση τις προβλέψεις για μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα το 2023. Ο στόχος για το τρέχον έτος είναι 1,1% του ΑΕΠ και αρμόδιες πηγές αφήνουν ανοικτό ενδεχόμενο ακόμη και για πλεόνασμα ύψους 1,4% του ΑΕΠ. Εάν συμβεί αυτό, «απελευθερώνεται» δημοσιονομικός χώρος για παροχές ύψους 400 εκατ. ευρώ, με την αύξηση των κονδυλίων για το επίδομα θέρμανσης και ένα νέο σχήμα επιδοτήσεων για τους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα, να βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, τα μέτρα θα είναι οπωσδήποτε στοχευμένα και με μικρό κόστος. Διότι, το επόμενο έτος το κύριο βάρος θα δοθεί στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσω της μεγαλύτερης ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, έως ότου αποσαφηνιστεί το τοπίο στην Ευρώπη με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, η Ελλάδα κινείται με βάση το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023- 2026. Σε αυτό προβλέπεται για το επόμενο έτος πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, ενώ η άνοδος του ΑΕΠ θα είναι 3% από 2,3% που εκτιμάται εφέτος. Παράλληλα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα υποχωρήσει το 2024 στο 150,8% του ΑΕΠ, ενώ θα έχει καθοδική πορεία και ο πληθωρισμός, ο οποίος αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,4% από 4% εφέτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τένις: Η Σάκκαρη στον τελικό του Ουάσινγκτον Όπεν

Missing Alert: Αγνοούμενη βρέθηκε σε νοσοκομείο

Αυστραλία - Φωτιά: Νεκρά πέντε παιδιά και ο πατέρας τους (εικόνες)