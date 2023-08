Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοούμενη βρέθηκε σε νοσοκομείο

Νοσηλευόταν στο θεραπευτήριο, ωστόσο δεν υπήρχε ενημέρωση των Αρχών ή των δικών της ανθρώπων, που αγωνιούσαν καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της.

«Η περιπέτεια της κυρίας Παπαθεοδώρου Χαρίκλειας, 55 ετών, έληξε στις 05/08/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν», αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από την Παρασκευή, 4 Αυγούστου.

«Συγκεκριμένα, στις 05/08/2023 και βραδινές ώρες βρέθηκε σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται», επισημαίνει ο Σύλλογος.

Στην ανακοίνωση δειυκρινίζεται ακόμη ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην κυρία Παπαθεοδώρου Χαρίκλεια και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

