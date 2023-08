Τοπικά Νέα

Κομοτηνή: Νεκρός 20χρονος - Οδηγός τρακτέρ τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε

Τραγωδία στην Θράκη, με θύμα τον άτυχο άνδρα. Πως έγινε το μοιραίο τροχαίο. Αβοήθητο άφησε το θύμα ο οδηγός του τρακτέρ.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Χαμηλού-Βελκίου, όταν τρακτέρ που οδηγούσε ένας 41χρονος άνδρας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 20χρονο, ο οποίος κινείτο πεζός.

Ο οδηγός εγκα΄τλεειψε αοβήθητο το θύμα του, που υπέκυψε στα τραύματα του.

Έπειτα από έρευνες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ο δράστης εντοπίστηκε σε οικισμό της Ροδόπης και συνελήφθη.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.

