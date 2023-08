Κοινωνία

Κύπρος: Θρίλερ με νεκρό Έλληνα σε ακάλυπτο χώρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο καβγάς που προηγήθηκε με τον συγκατοικό του και η σύλληψη.

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, που διαπράχθηκε χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, με θύμα τον Αθανάσιο Κότσλη, 40 ετών από την Ελλάδα, διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας και κατά τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 6.50 χθες το απόγευμα, ο 40χρονος, ο οποίος συγκατοικούσε με άλλο πρόσωπο, ανέβηκε στο διαμέρισμά όπου διέμενε στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, για να πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα της συντρόφου του, τα οποία είχαν ξεχάσει κατά την έξοδό τους.

Ο 40χρονος, ο οποίος δεν είχε στην κατοχή του κλειδιά του διαμερίσματος, χτύπησε την πόρτα, για να του ανοίξει ο συγκάτοικός του.

Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, περίοικοι άκουσαν φωνές και εντόπισαν στο έδαφος στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας τον 40χρονο.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αστυνομία προχώρησε βάσει δικαστικού εντάλματος στη σύλληψη άντρα ηλικίας 38 ετών.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

