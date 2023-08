Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωστής Γκιμοσούλης

Θλίψη σκόρπισε στην καλλιτεχνική κοινότητα η είδηση θανάτου του Κωστή Γκιμοσούλη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο ποιητής και πεζογράφος Κωστής Γκιμοσούλης.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Εταιρεία Συγγραφέων.

Ο Κωστής Γκιμοσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως συμβολαιογράφος.

Είχε στο ενεργητικό του ποιητικές συλλογές («Επικίνδυνα παιδιά», «O ξυλοκόπος πυρετός», «H αγία μελάνη», «Το στόμα κλέφτης», «Αγάπη από ζήλια»), διηγήματα, μυθιστορήματα («Μια νύχτα με την Κόκκινη», «Ανατολή», «Χέρι στη φωτιά», «Βρέχει φως», «Το θηρίο είναι παντού», «Στάχτη στα μάτια», «Ο άγγελος της μηχανής», «Το φάντασμά της», «Το αηδόνι στο πόδι της», «Όλες μία», «Μεταξοχώρι»).

Το βιβλίο του «Μαύρος χρυσός» περιείχε ποιήματα, διηγήματα και ζωγραφιές με νερομπογιές, ενώ στο «Για να μάθεις να πετάς» η εικονογράφηση ήταν του Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Το 1997 συμμετείχε ως ηθοποιός, υποδυόμενος έναν ήρωά του, στη μικρού μήκους ταινία «Δεύτερο κράνος» της Αθηνάς Σακελλαρίου, η οποία προβλήθηκε στο φεστιβάλ Δράμας.

Έργα του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Είχε βραβευτεί με το βραβείο Μαρίας Ράλλη για την ποιητική του συλλογή «Ο ξυλοκόπος πυρετός».

Η Εταιρεία Συγγραφέων τον αποχαιρέτησε με ένα απόσπασπα από το ποιήμα του «Αγάπη από ζήλια»:

«Έφυγε κι ήρθε

ήρθε κι έφυγε

γκρέμισε τον τοίχο

και τον έχτισε

άναψε φωτιά στο σπίτι

και την έσβησε

ένα φεγγάρι μ' ερωτεύτηκε

και πάει πια με ξέχασε».

