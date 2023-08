Life

Λιζέτα Νικολάου: Διασωληνωμένη η τραγουδίστρια μετά από ατύχημα

Διασωληνωμένη στην ΜΕΘ η τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου. Πώς συνέβη το ατύχημα. Τι λέει η οικογένειά της.

Διασωληνωμένη στην εντατική ιδιωτικού θεραπευτηρίου του Πειραιά, έπειτα από σοβαρό ατύχημα, βρίσκεται από την προηγούμενη Παρασκευή η αγαπημένη τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η Λιζέτα Νικολάου διακομίστηκε με ασθενοφόρο, έπειτα από πτώση από τις σκάλες. Θέλοντας να επισκεφτεί την τουαλέτα ενός καταστήματος, γλίστρησε από τις σκάλες και πέφτοντας χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Από εκείνη τη στιγμή η κατάστασή της θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα και με αποκλειστικές πληροφορίες της Espresso από οικεία της πρόσωπα, όμως επειδή τίποτα δεν είναι δυνατότερο από τη θέληση του ανθρώπου και τη θεία δύναμη, όλοι ελπίζουν ότι η Λιζέτα θα φανεί δυνατή και θα «ξυπνήσει».

Από την πλευρά της οικογένειας υπάρχει απόλυτη διακριτικότητα και δεν θέλησαν να προβούν σε δηλώσεις αναφορικά με την κατάστασή της, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, οι θεράποντες ιατροί θεωρούν μη αναστρέψιμη.

