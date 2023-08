Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία νίκησε την Δανία και προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ξέφρενα πανηγύρια από 75.000 θεατές για τη διοργανώτρια, που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την νικήτρια της αναμέτρησης Γαλλία – Μαρόκο.

Η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αυστραλία σφράγισε το εισιτήριό της για τα προημιτελικά, προξενώντας ντελίριο ενθουσιασμού στη χώρα με το 2-0 επί της Δανίας στο Σίντνεϊ.

Oι "Ματίλντας" άνοιξαν το σκορ στο 29ό λεπτό με πλασέ της Κέιτλιν Φορντ στην αντεπίθεση, από ασίστ της Μέρι Φάουλερ, και διπλασίασαν τα γκολ τους στο 71', με σκόρερ τη Χέιλι Ράσο από πάσα της Βαν Εγκμοντ. Στα τελευταία 15 λεπτά έπαιξε και η περίφημη Σαμ Κερ, που είχε τραυματιστεί λίγο πριν το ματς της πρεμιέρας στις 20 Ιουλίου. Οι Δανέζες έχασαν μία καλή ευκαιρία το 85' με την Περνίλε Χάρντερ.

Τον αγώνα παρακολούθησαν 75.784 ενθουσιώδεις θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο του Σίντνεϊ, όπου θα γίνει και ο τελικός του Μουντιάλ στις 20 Αυγούστου. Το εμβληματικό κτίριο της Όπερας και άλλα μνημεία φωτίστηκαν σε χρώμα κίτρινο, ενώ σε πολλά σημεία της πόλης στήθηκαν ζώνες φιλάθλων με γιγαντοοθόνες που έδειχναν το ματς.

Θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αυριανού αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Έχουν ήδη αναδειχθεί τα ζευγάρια των δύο προημιτελικών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή: Ολλανδία-Ισπανία και Ιαπωνία-Σουηδία. Η Αγγλία, που νωρίτερα απέκλεισε την Νιγηρία στα πέναλτι (4-2, κανονικός αγώνας και παράταση 0-0), περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στην οχτάδα από την αυριανή αναμέτρηση Κολομβία-Τζαμάικα.

