Αττική: Ποιος δήμος δίνει 1000 ευρώ στους νέους γονείς

Με μια απλή αίτηση οι γονείς λαμβάνουν εφάπαξ το ποσό των 1.000 ευρώ για την γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Πέντε ακόμα οικογένειες της πόλης που έφεραν πρόσφατα στον κόσμο το πρώτο τους παιδί θα λάβουν το εφάπαξ επίδομα των 1000 ευρώ που ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής τους χορηγεί για να τους βοηθήσει στα πρώτα βήματα της οικογένειάς τους που μεγαλώνει.

Οι σχετικές αιτήσεις γίνονται από τους γονείς μετά τη γέννηση του παιδιού (μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε μέσα στο έτος γέννησης) στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Παπαϊωάννου 15-17), εξετάζονται από ειδική επιτροπή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.2716636 και 210.2716948.

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ εγκρίθηκαν οι εν λόγω πέντε νέες αιτήσεις, έπειτα από εισήγηση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, Δέσποινας Αϊβατζίδου – Ποριώτου.

