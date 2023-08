Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Μπαλάσκας: η κρατική ασφάλεια είχε ενημερωθεί από τα σύνορα για την αυτοκινητοπομπή (βίντεο)

Τι είπε για την τραγωδία στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Σταύρος Μπαλάσκας. Τα αναπάντητα ερωτήματα και το "μπλοκάζ" που δεν έγινε.

Στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 μίλησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, σχετικά με την τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την επίθεση Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Κιέβου που τραγικό απολογισμό είχε έναν νεκρό οπαδό της ΑΕΚ και τραυματίες.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε αρχικά ότι θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί δεν έγινε "μπλοκάζ" στην φάλαγγα των οπαδών που κατέβηκαν από την Κροατία και διέσχισαν όλη τη χώρα μέχρι να βρεθούν στο γήπεδο της ΑΕΚ.

"Διετάχθη σε αστυνομικούς να τους έχουν σε διακριτική παρακολούθηση. Όταν έφτασαν στην Αττική οδό, διασκορπίστηκαν σε πολλές εξόδους με έναν τελικό προορισμό. Από την προανάκριση, από τα στόματα που άρχισαν να μιλάνε, λένα για προσυννενόηση από προχτές, με χούλιγκανς άλλης ομάδας και είχαν "Στημένα ραντεβού" και για εφοδιασμό των Κροατών χούλιγκαν".

Στη συνέχεια ανέφερε: "Ευθύνες θα ζητηθούν καθώς σε αυτοκινητοπομπή στην εθνική οδό, δεν έγινε μπλοκάζ από τις αστυνομικές δυνάμεις. Θα μπορούσαν σε έναν νομό σε όλη αυτή τη διαδρομή, να μαζευτου΄ν αστυνομικές δυνάμεις και να μπλοκάρουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, να έλεγχθούν τα άτομα και με το που διαπιστωθεί ότι είναι φίλαθλοι, λόγω της απαγόρευσης, να τους γυρίσουν πίσω. Σύμφωνα με μία "πρόχειρη απάντηση αξιωματικού, αυτό γίνεται όταν υπάρχει πομπή με λεωφορεία, τότε τα γυρίζουν πίσω. Στα επιβατικά αυτοκίνητ είναι λίγο δύφκολο".

Όπως τόνισε από τα σύνορα ήδη είχε ενημερωθεί η κρατική ασφάλεια για την διέλευση μεγάλης αυτοκινητοπομπής. Αστυνομικές δυνέμεις είχαν φτάσει όπως δήλωσε στο γήπεδο της ΑΕΚ από πριν τα επεισόδια και μετά ενισχύθηκαν, όμως η κατάσταση ξέφυγε".

Για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι ένα νεαρό παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Όπως είπε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έπενέβησαν στα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, όμως δεν αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Όπως δήλωσε, ο νεαρός που έχασε τη ζωή του υπέστη "αρτηριακό τραύμα στον πάνω βραχίωνα του ενός χεριού του στο αρτηριακό μέρος".

