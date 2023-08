Αθλητικά

Eurobasket 2025: Η κλήρωση για την Εθνική μας στα προκριματικά

Η «επίσημη αγαπημένη» είναι το μεγάλο φαβορί του Ομίλου της, από το οποίο βέβαια θα προκριθούν 3 ομάδες.

Τους αντιπάλους της στα προκριματικά του EuroBasket 2025 έμαθε σήμερα (8/8) η εθνική ανδρών, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (8/8) στο Μόναχο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κληρώθηκε στον 6ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι πρώτες τρεις ομάδες του ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Την τελική φάση του EuroBasket ανδρών του 2025 θα συνδιοργανώσουν Κύπρος, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία. Τα προκριματικά του EuroBasket 2025 θα διεξαχθούν σε τρία «παράθυρα», ήτοι τα διαστήματα 19-27 Φεβρουαρίου 2024, 18-26 Νοεμβρίου 2024 και 17-25 Φεβρουαρίου 2025, με κάθε ομάδα να δίνει δύο αγώνες σε κάθε «παράθυρο».

Στην τελική φάση προκρίνονται οι τρεις ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία από το κάθε γκρουπ, εξαιρουμένων των ομίλων που περιλαμβάνουν τους συνδιοργανωτές του EuroBasket 2025.

Στα γκρουπ που συμμετέχουν Κύπρος, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία, την πρόκριση για τα τελικά παίρνει ο συνδιοργανωτής και οι άλλες δύο ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία του ομίλου.

