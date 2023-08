Life

Ινδονησία - προκριματικά Μις Υφήλιος: καταγγελίες για παρενοχλήσεις

Διαγωνιζόμενες κατήγγειλαν συμπεριφορές που παραβίασαν τα όριά τους και της διαπροσωπικής και σεξουαλικής τους ελευθερίας

Επτά διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία που διεξήχθησαν πρόσφατα στην Τζακάρτα, για την επιλογή της καλλονής που θα εκπροσωπήσει την Ινδονησία στην τελική φάση για την ανάδειξη της «Μις Υφήλιος», κατήγγειλαν τους διοργανωτές για σεξουαλική παρενόχληση, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη δικηγόρο που τις εκπροσωπεί.

Σύμφωνα με τις ενάγουσες, οι διοργανωτές των εθνικών καλλιστείων – τα οποία διεξήχθησαν στην Τζακάρτα από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, προκειμένου να επιλεγεί η συμμετοχή της Ινδονησίας στον ετήσιο διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» που θα φιλοξενηθεί στο Ελ Σαλβαδόρ στα τέλη της χρονιάς – ζήτησαν από τις 30 φιναλίστ να γδυθούν για «σωματικές εξετάσεις». Η δικηγόρος Μελίσα Ανγκραένι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι διοργανωτές επέμειναν στην ανάγκη να αποκλειστεί η παρουσία «ουλών, κυτταρίτιδας ή τατουάζ» σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος των διαγωνιζομένων.

Οι 30 φιναλίστ υποβλήθηκαν σε αυτήν τη δοκιμασία σε μια αίθουσα με περισσότερους από 20 παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους αρκετοί άνδρες, σύμφωνα με τη δικηγόρο, η οποία συμπλήρωσε ότι πέντε κοπέλες φωτογραφήθηκαν στη διάρκεια της εξέτασης.

Μια από τις ενάγουσες είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι της ζητήθηκε να ποζάρει άσεμνα, ανοίγοντας τα πόδια της. «Ένιωθα σαν να με κρυφοκοίταζαν, ήμουν μπερδεμένη και αισθανόμουν πολύ άβολα» είπε. Το δίκτυο Kompas TV που μετέδωσε τις δηλώσεις της, είχε επεξεργαστεί την εικόνα ώστε να θολώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ διατήρησε την ανωνυμία της.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Τζακάρτα διαβεβαίωσε ότι οι καταγγελίες θα διερευνηθούν.

Η διευθύντρια της διοργανώτριας αρχής των ινδονησιακών καλλιστείων Πόπι Καπέλα αρκέστηκε απλώς να ευχαριστήσει μέσω Instagram όλους όσοι μοιράστηκαν «απόψεις, συναισθήματα και ιδέες» για τον διαγωνισμό ομορφιάς, μετά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.

