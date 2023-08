Αθλητικά

Τουρνουά Ακρόπολις: Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Σερβία στην πρεμιέρα

Που πέτυχε η ελληνική πεντάδα, αλλά και πού υστέρησε με αποτέλεσμα να υποστεί την πρώτη της ήττα στην έναρξη του τουρνουά

Στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Μανίλα, αλλά πρώτο στο πλαίσιο του Τουρνουά «Ακρόπολις», η εθνική γνώρισε και την πρώτη ήττα της, με 71-64, από τη Σερβία, στο ΟΑΚΑ. Μπροστά στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς βρισκόταν στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδείας του ανά τον κόσμο από τη FIBA, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έπαιξαν ομαδικά, πίεσαν στην άμυνα τους αστέρες της Σερβίας, αλλά «πλήρωσαν» την αστοχία τους στα δίποντα (15/40, 37,5%).

Η εθνική ισοφάρισε σε 59-59 με τρίποντο του κορυφαίου της Ελλάδας Νίκου Ρογκαβόπουλου (19π.), 6:52΄΄ πριν τη λήξη, αλλά τα τρίποντα των Μπογκντάνοβιτς και Γκούντουριτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Σερβίας. Διψήφιος για την εθνική ήταν και ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 11 πόντους, 9 πρόσθεσε ο Μήτογλου (και 10 ριμπάουντ), ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ.

Από τη Σερβία που μάζεψε 11 περισσότερα ριμπάουντ, ο MVP ήταν αδιαμφισβήτητα ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος σημείωσε double double με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σημείωσε 15 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μάζεψε 5 ασίστ. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Ντούσαν Ρίστιτς.

Εκτός αποστολής για την εθνική έμεινε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου λόγω μυϊκού σπασμού στην οσφυϊκή μοίρα, καθώς και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Τον Στέφαν Γιόβιτς άφησε εκτός ο Σβέτισλαβ Πέσιτς για τη Σερβία. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλεξέι Ποκουσέβσκι, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπορεί να ενισχύει την Εθνική Σερβίας, ωστόσο, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Τον αγώνα παρακολούθησαν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και ο Βασίλης Σπανούλης.

Τιμώντας τη μνήμη του δολοφονημένου χθες (7/8) 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή, πλησίον της "OPAP Arena" κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν από το τζάμπολ.

Η εθνική ομάδα Νέων Ανδρών, που στις 16 Ιουλίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 του Ηρακλείου, βραβεύτηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Τα μέλη της ομάδας που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου εμφανίστηκαν στο παρκέ του ΟΑΚΑ φορώντας t-shirts με την επιγραφή «Χάλκινοι Πρωταθλητές Ευρώπης» και τιμήθηκαν από δύο θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τον υπεύθυνο Εθνικών Ομάδων, Δήμο Ντικούδη, και τον υπεύθυνο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΕΟΚ, Κώστα Τσαρτσαρή. Παίκτες, προπονητικό τιμ και σταφ χειροκροτήθηκαν θερμά από τους χιλιάδες θεατές στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, ενώ τους δόθηκαν αναμνηστικά για την επιτυχία τους.

Αύριο (9/8, 19:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας Σερβία-Ιταλία, για τη 2η ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 35-39, 49-57, 64-71

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής, Δημήτρης Ιτούδης, επέλεξε για την αρχική πεντάδα τους Ουόκαπ, Λούντζη, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Παππαγιάννη. Στην αρχική πεντάδα της Σερβίας ξεκίνησαν οι Μπογκντάνοβιτς, Γκούντουριτς, Μαρίνκοβιτς, Πετρούσεβ και Μιλουτίνοβ.

Χάρη σε δύο τρίποντα του Μήτογλου (έκανε και εξαιρετική δουλειά στα ριμπάουντ), η εθνική προηγήθηκε με 9-4. Οι Μπογκντάνοβιτς, Μιλουτίνοβ και Γκούντουριτς ισοφάρισαν για τη Σερβία σε 11-11 λίγο αργότερα, για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Αλέκσα Αβράμοβιτς διαμορφώνοντας το 11-14. Με δύο βολές του 23χρονου σέντερ της ΑΕΚ Μανώλη Χατζηδάκη, η εθνική μείωσε σε 13-14, με τον Ντούσαν Ρίστιτς να διαμορφώνει το σκορ της 1ης περιόδου, 13-16. Η εθνική ήταν άστοχη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο και δη στα σουτ δύο πόντων (1/12), με τους Σέρβους να στέκονται καλύτερα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ έβαλε δύσκολα στους ψηλούς της εθνικής, με τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού να μετρά 12 πόντους και 6 ριμπάουντ με την ολοκλήρωση του α΄ μέρους. Ο Μιλουτίνοβ διαμόρφωσε το 15-24 υπέρ της Σερβίας που πήρε και 7 πόντους από τους Μπογκντάνοβιτς και Γκούντουριτς στο πρώτο 20άλεπτο. Με τρίποντα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Ιωάννη Παπαπέτρου, η εθνική διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής, ενώ ο Δημήτρης Μωραϊτης διαμόρφωσε το 25-28. Με διαδοχικούς πόντους (9 στο α΄ μέρος) ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν καταλυτικός στα τελευταία λεπτά της 3ης περιόδου (31-34). Οι Αγραβάνης και Λούντζης ισοφάρισαν σε 34-34 50΄΄ πριν από το ημίχρονο. Όμως ο Μάρκο Γκούντουριτς με τρίποντο δεν επέτρεψε στην εθνική να προσπεράσει (34-37). Με μία βολή ο Λούντζης έκανε το 35-37 και ο Φιλίπ Πετρούσεφ διαμόρφωσε το σκορ στο τέλος της 2ης περιόδου (35-39).

Η Σερβία προηγήθηκε με +13 (37-50) με τρίποντο του Ρίτσιτς και εν συνεχεία με +15 (37-52, 26’). Παπαγιάννης και Ρογκαβόπουλος βοήθησαν για το 45-54 (28?) με τον Παπαπέτρου να ακολουθεί με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 49-57 (29’50”). Μποχωρίδης και Παπαπέτρου μείωσαν με τον Ρογκαβόπουλο να ακολουθεί για το 56-59 (32?) με την άμυνα, αλλά και την εξέδρα να μπαίνει στην εξίσωση καθώς ο ίδιος έφερε και το παιχνίδι στα ίσια (59-59, 33’10”). Η απάντηση ήρθε με ένα 5-0 από τους Σέρβους (59-64, 35?). Ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκεί και για το 61-64 (37’10”), ο Γκούντουριτς οδήγησε στο 62-69 (39?) με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό 64-71.

Διαιτητές: Τσολάκος, Σώμος, Τσιμπούρης

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Ουόκαπ (10 α.), Ρογκαβόπουλος 19 (1), Λούντζης 5, Λαρεντζάκης, Μωραϊτης 2, Αγραβάνης 1, Μποχωρίδης 2, Παπαγιάννης 6 (2), Παπαπέτρου 11 (1), Αντετοκούνμπο 7 (1), Μήτογλου 9 (2τρ., 10ρ.), Χατζηδάκης 2

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πέτρουσεφ 5, Γιόβιτς Ν., Μπογκντάνοβιτς 15 (3), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 6, Ρίστιτς 11 (1), Γκούντουριτς 14 (2), Νέντοβιτς, Νταβίτσοβατς, Αβράμοβιτς 6 (1) και Μιλουτίνοβ 14





