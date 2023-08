Κόσμος

ΗΠΑ: 45 χρόνια κάθειρξη στον Κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών “Οτονιέλ”

Oμολόγησε τον Ιανουάριο του 2023 την ενοχή του για την εισαγωγή στη αμερικανική αγορά 96 τόνων κοκαΐνης μέσω κεντρικής Αμερικής και Μεξικού.

Ο μέχρι πέρυσι αρχηγός του κολομβιανού καρτέλ Clan del Golfo, ο Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστός επίσης ως «Οτονιέλ», καταδικάστηκε χθες Τρίτη από αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Αφού εκδόθηκε από τις αρχές της Κολομβίας στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2022, ομολόγησε τον Ιανουάριο του 2023 την ενοχή του ως προς την κατηγορία της διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης, πιο συγκεκριμένα για την εισαγωγή στη αμερικανική αγορά 96 τόνων κοκαΐνης μέσω κεντρικής Αμερικής και Μεξικού.

Η δικάστρια Ντόρα Ιρισάρι, εφαρμόζοντας την εισήγηση του εισαγγελέα, επισήμανε πως πρόκειται «χωρίς αμφιβολία για μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών» που έχουν εκδικαστεί ποτέ από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν.

Ο Οτονιέλ, 51 ετών, αντιμετώπιζε ποινή που μπορούσε να φθάσει από τα 20 χρόνια κάθειρξης ως την ισόβια κάθειρξη. Καταδικάστηκε σε 45 χρόνια κάθειρξης για καθεμιά από τις κατηγορίες που τον βάραιναν, αλλά θα εκτίσει 45 χρόνια κατά συγχώνευση των ποινών.

Τον Ιανουάριο δέχθηκε εξάλλου να κατασχεθούν 216 εκατομμύρια δολάρια που αποταμίευσε από την παράνομη δραστηριότητά του.

Ο αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ εξέφρασε ικανοποίηση για την καταδίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

«Αυτή η ποινή στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα βρει και θα εγγυηθεί πως θα λογοδοτήσουν οι αρχηγοί δολοφονικών οργανώσεων που διακινούν ναρκωτικά βλάπτοντας τον αμερικανικό λαό, όπου κι αν βρίσκονται κι όσος καιρός κι αν χρειαστεί», διαβεβαίωσε.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τον Ιανουάριο πως, στο πλαίσιο της «στρατιωτικής δουλειάς» του, «διαπράχθηκαν φόνοι» από μέλη της οργάνωσής του, που μετράει ως και 6.000 μέλη και σχηματίστηκε από ακροδεξιούς, πρώην μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Ομολόγησε επίσης πως η συμμορία του «εγγυάτο την ασφάλεια εργαστηρίων και διακινητών ναρκωτικών και επέβαλε φόρους» για την κοκαΐνη που διερχόταν από εδάφη υπό τον έλεγχό της.

Η έκδοσή του τον Μάιο του 2022, επτά μήνες μετά τη σύλληψή του στην Κολομβία, πυροδότησε αιματηρή εκστρατεία αντιποίνων, σειρά δολοφονιών αστυνομικών στη χώρα του. Ο βαρόνος ήταν επικεφαλής της συμμορίας από το 2012.

Όμως –αφού εξελέγη ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά, ο οποίος θέλει να διαπραγματευτεί με όλες τις ένοπλες οργανώσεις προκειμένου να τερματιστεί η εμφύλια σύρραξη στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, που διαρκεί έξι δεκαετίες– ο Οτονιέλ διέταξε τα μέλη της συμμορίας του τον Αύγουστο του 2022 να τερματίσουν το κύμα φόνων αυτό.

Σύμφωνα με τη DEA, την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, το καρτέλ του Κόλπου συνεργάστηκε με τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο για να μεταφέρει παράνομα ναρκωτικά στην αμερικανική επικράτεια.

Κατά την ίδια πηγή, το 90% των ναρκωτικών που διατίθενται στην αμερικανική αγορά προέρχεται από την Κολομβία και συχνά αναμιγνύεται με φαιντανύλη, ισχυρή και εξαιρετικά θανατηφόρα ουσία, που προσθέτουν τα μεξικανικά καρτέλ.

