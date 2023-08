Πολιτική

Νέα Φιλαδέλφια: Πολιτική “θύελλα” για την δολοφονία του 29χρονου οπαδού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βουλευτές Καλλιάνος, Γιαννακοπούλου και Κασελάκης "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

-

"Φουντώνει" η πολιτική αντιπαράθεση μετά το τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταλήγοντας στη δολοφονία ενός 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Με το άκουσμα της τραγικής είδησης σύσσωμη η αντιπολίτευση εξέδωσε ανακοινώσεις με τις οποίες θέτουν ερωτήματα προς την κυβέρνηση και ζητούν απαντήσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Τον θέμα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο συζητήθηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», το πρωί της Δευτέρας.

Στο στούνιο βρέθηκαν οι:

Γιάννης Καλλιάνος, βουλευτής της ΝΔ

Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Στέφανος Κασελάκης, βουλευτής ΣΥΖΙΑ





Σημειώνεται, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα Τετάρτη και οι 94 από τους συλληφθέντες που πιάστηκαν αμέσως μετά τα αιματηρά επεισόδια .

Ακόμα πέντε Κροάτες που φέρονται ότι συμμετείχαν στην ομάδα η οποία προκάλεσε τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, προσήχθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα, ενώ ηταν έτοιμοι να ταξιδέψουν με πλοίο προς την Ιταλία, και από εκεί οδικώς για την πατρίδα τους.

Επίσης, σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή 19χρονου Κροάτη ο οποίος είχε προσαχθεί χθες στην Κακαβιά ενώ προσπαθούσε και αυτός να φύγει από την Ελλάδα με λεωφορείο για τα Τίρανα.

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)