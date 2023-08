Παράξενα

Χαλκιδική: Αυτοκίνητο πήγε… για μπάνιο (εικόνες)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην παραλία των Νέων Μουδανιών, όταν ένα όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 9 Αυγούστου στην παραλία των Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική όταν ένα όχημα βρέθηκε στη θάλασσα.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό γιατί πιθανότατα η οδηγός δεν είχε βάλει χειρόφρενο με αποτέλεσμα να φύγει προς τη θάλασσα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ αναμένεται η ανέλκυση του ΙΧ με γερανό.

