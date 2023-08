Πολιτισμός

Άλκης Καμπανός - Μιχάλης Κατσούρης: το ανατριχιαστικό σκίτσο για τους δολοφονημένους νέους (εικόνες)

Ένα σκίτσο με τους δύο νέους, θύματα οπαδικής βίας, συγκινεί.

Η δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, συγκλόνισε το πανελλήνιο.ενάμιση περίπου χρόνο μετά την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού, φιλάθλου του Αρη στην Θεσσαλονίκη.

Όλη η Ελλάδα, αποχαιρέτησε τα δύο νέα παλικάρια που τους στέρησαν τόσο άδικα τη ζωή, με ένα σκίτσο από την εφημερίδα Αστέρας Εξαρχείων να συγκινεί πραγματικά.

Στο εν λόγω σκίτσο, φαίνονται οι δύο νεαροί να συζητούν αγκαλιασμένοι και η στιχομυθία τους ανατριχιάζει: "Το βλέπουμε μαζί το Ματς ρε Άλκη: - Νόμιζα θα ήμουν ο τελευταίος ρε Μιχάλη..."

