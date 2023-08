Παράξενα

Τουρκία: δημοσιογράφος ειδοποιήθηκε με sms να επιστρέψει στην φυλακή

Μετά από μια ολόκληρη περιπέτεια για την αποφυλάκισή του, ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε με... μήνυμα για την επιστροφή του στην φυλακή.

Φυλακίστηκε, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή, απελευθερώθηκε… μέχρι που την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε SMS στο κινητό του τηλέφωνο για να επιστρέψει στη φυλακή. Ο λόγος για τον τούρκο δημοσιογράφο Μπαρίς Πεχλιβάν, ο οποίος διώκεται για πολλοστή φορά από το 2020.

Την περασμένη Τετάρτη το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον ενημέρωσε, με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, ότι πρέπει να παρουσιαστεί «μέχρι τις 15 Αυγούστου» στο κέντρο κράτησης του Μαρμαρά, την πρώην φυλακή της Σηλυβρίας όπου κρατούνται πολλοί αντιφρονούντες.

«Ο Πεχλιβάν έχει ήδη φυλακιστεί τέσσερις φορές για τις θέσεις του ως δημοσιογράφος», υπογράμμισαν σήμερα υποστηρικτές του, καταδικάζοντας την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης σε έκθεση που υπογράφεται από περίπου 20 διεθνείς οργανώσεις για την υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας – συμπεριλαμβανομένων των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου και του λογοτεχνικού σωματείου PEN International.

Δύο από τις τέσσερις προηγούμενες φυλακίσεις του Πεχλιβάν ήταν για «μία ημέρα», τον Φεβρουάριο και τον Μάιο.

Ο διευθυντής του δικτύου Oda TV και άλλοι έξι δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν το 2021 σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών για παράβαση του νόμου που αφορά τις μυστικές υπηρεσίες. Είχαν αποκαλύψει το 2020 τον θάνατο αξιωματούχου των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Λιβύη, όπου η Άγκυρα είχε υποστηρίξει την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση. Ο θάνατος εκείνος δεν διαψεύστηκε ποτέ από τις τουρκικές αρχές.

Έκτοτε ο Μπαρίς Πεχλιβάν μπαινοβγαίνει στις τουρκικές φυλακές. Προ ημερών δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει «για πέμπτη φορά» στη φυλακή. «Δεν σκότωσα ούτε βίασα κανέναν. Ποτέ δεν πούλησα ναρκωτικά», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Twitter. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή δεδομένων, δήλωσε έτοιμος να παρουσιαστεί ξανά στη φυλακή στις 15 Αυγούστου: «Καλοδεχούμενη η φυλάκισή μου για πέμπτη φορά», έγραψε ο τούρκος δημοσιογράφος.

Οι διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου καλούν τις αρχές να βάλουν τέλος στη «συστηματική παρενόχληση» του Πεχλιβάν από την τουρκική δικαιοσύνη.

Ο Ερόλ Οντέρογλου, εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) στην Τουρκία εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι τούρκοι δημοσιογράφοι απειλούνται διαρκώς με φυλάκιση για τις απόψεις που εκφράζουν.

Σύμφωνα με την κατάταξη των RSF για την ελευθερία του Τύπου το 2023, η Τουρκία βρίσκεται στην 165η θέση μεταξύ 180 χωρών του κόσμου.

