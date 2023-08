Κοινωνία

Παξοί: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο λιμάνι

Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι των Παξών.Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το επεισόδιο.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι των Παξών μετά από πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 51χρονου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο δράστης, αγνώστων στοιχείων, που πυροβόλησε στο λιμάνι της Λάκκας αναζητείται, ενώ ο τραυματίας, αλβανικής υπηκόοτητας, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Παξών και αναμένεται να διακομιστεί με ιδιωτικό μέσο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες. Κάποιοι περίοικοι άκουσαν πυροβολισμό, βγήκαν από ένα μαγαζί και είδαν στο έδαφος έναν άνδρα τραυματισμένο. Στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

