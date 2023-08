Παράξενα

Βόλος - Γάμος: Πεθερός από το γλέντι... στο κρατητήριο

Επεισοδιακό ήταν το γαμήλιο γλέντι ενός ζευγαριού. Γιατί συνελήφθη ο πατέρας του γαμπρού.

Στο κρατητήριο Βόλου κατέληξε τσιγγάνος πατέρας γαμπρού που διοργάνωσε γλέντι για τον γάμο του παιδιού του με 3000 καλεσμένους.

Το μεγάλο τσιγγάνικο γλέντι έγινε στη Νέα Ιωνία Βόλου το βράδυ της Τρίτης και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί οπότε και συνελήφθη ο πατέρας του γαμπρού για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς τα τηλέφωνα διαμαρτυρίας, «έπεφταν» βροχή στην αστυνομία.

Η ορχήστρα έπαιζε αδιάκοπα από το απόγευμα και οι συμπέθεροι, εμφανίστηκαν ως διοργανωτές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ένας που χθες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και κρίθηκε ένοχος.

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος.

