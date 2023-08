Κοινωνία

Παράνομες υιοθεσίες - Χανιά: Τι λέει ο δικηγόρος του “εγκέφαλου”

Πότε θα απολογηθούν και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 9 συλληφθέντες.

To πρωί της Κυριακής θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν οι εννέα συλληφθέντες που -σύμφωνα με την δικογραφία που σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ.- είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση προχωρώντας σε παράνομες υιοθεσίες και εμπορία βρεφών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν περίπου στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, στην εισαγγελία Χανίων. Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε περίπου 7 ώρες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

Μεταξύ των κατηγοριών που τους απαγγέλθηκαν είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου κατ' επάγγελμα, παραβάσεις του νόμου περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πλαστογραφία, διατάραξη οικογενειακής τάξης, απάτη, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Μαύρος, συνήγορος υπεράσπισης του βασικού κατηγορουμένου 73χρονου γιατρού, «η υπόθεση είναι εξαιρετικά σύνθετη.

Είναι πρωτόγνωρη και για τα δεδομένα της περιοχής, αλλά ενδεχομένως και για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει μια μικρά επεξεργασία από τις εισαγγελικές Αρχές. Πήραμε προθεσμία για την απολογία, γιατί ο όγκος της δισκογραφίας είναι δυσθεώρητος».

