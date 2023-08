Κοινωνία

Κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών: οι εγκέφαλοι γιατροί και ο τρόπος δράσης τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης τους.

-

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα εμπορία ανθρώπων μέσω της «βιομηχανοποίησης γεννήσεων», εκμεταλλευόμενοι γυναίκες, ως δότριες ωαρίων ή παρένθετες μητέρες, σε παράνομες υιοθεσίες βρεφών καθώς και στην εξαπάτηση ασθενών με εικονικές ιατρικές πράξεις, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ , για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 8 Αυγούστου 2023, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας

Χανίων, της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αικατερίνης, του Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή και του ΣΔΟΕ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν οχτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και ένα άτομο, μη μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου κατ' επάγγελμα, παραβάσεις του νόμου περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πλαστογραφία, διατάραξη οικογενειακής τάξης, απάτη, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και από την επακόλουθη, μεθοδική έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, είχαν ενταχθεί σε αυτή με συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, έχοντας διαρκή και πολυετή παράνομη δράση στην εμπορία ωαρίων, σε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις καθώς και σε υιοθεσίες βρεφών.

Πιο αναλυτικά, έχοντας ως χώρο της παράνομης δράσης τους κέντρο γονιμότητας σε περιοχή της Κρήτης, τα δύο αρχηγικά μέλη-διευθυντές της κλινικής, στρατολογούσαν «μεσίτριες» σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό, με σκοπό να εντοπίσουν και να αποσπάσουν τη συναίνεση από ευάλωτες αλλοδαπές γυναίκες ώστε να τις μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας και να τις εκμεταλλευτούν ως δότριες ωαρίων ή παρένθετες μητέρες.

Στη συνέχεια, το δίκτυο «μεσιτριών» μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας τις αλλοδαπές γυναίκες ώστε μέσω της εκμετάλλευσης αυτών να ικανοποιήσουν αιτήματα «πελατών» της οργάνωσης απ' όλο τον κόσμο (ζευγάρια τα οποία δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, μοναχικοί άνδρες ή ομόφυλα ζευγάρια), που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ακολούθως οι γυναίκες είτε υποβάλλονταν σε ειδική θεραπεία ως δότριες ωαρίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά και σε προγράμματα παρένθετης μητρότητας είτε εντάσσονταν σε ελεγχόμενους χώρους που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση, με σκοπό να κυοφορήσουν σε περιβάλλον εργασιακής εκμετάλλευσης κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας (υπέρβαση ορίου ηλικίας, πλαστές δικαστικές αποφάσεις, ανακριβές, ελλιπές ή ανύπαρκτο ιατρικό ιστορικό) και εν συνεχεία, έναντι αμοιβής, να παραδώσουν τα βρέφη. Σε κάποιες περιπτώσεις, πριν οι γυναίκες χρησιμοποιηθούν ως παρένθετες μητέρες, τις εκμεταλλεύονταν περαιτέρω, λαμβάνοντας και από αυτές ωάρια.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε πλήθος επιμέρους εγκληματικών πράξεων και συγκεκριμένα κατάρτιζαν πλαστά δικαιολογητικά με σκοπό την έκδοση δικαστικής απόφασης, για άτομα τα οποία δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και σε συνεργασία με κλινικές, ιατρικά εργαστήρια και ιατρούς, παραποιούσαν καταχωρήσεις ωοληψιών, παραποιούσαν ιατρικά έγγραφα, κατάρτιζαν εικονικά μισθωτήρια και εικονικά σύμφωνα συμβίωσης.

Παράλληλα, σε περιστατικά ενδιαφερόμενων γονέων από χώρες όπου απαγορευόταν η διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας, δήλωναν τις γεννήσεις ως υιοθεσίες.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ενεργούσαν ως μεσολαβητές σε παράνομες υιοθεσίες βρεφών έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ενώ προέβαιναν και στη συστηματική εξαπάτηση γυναικών ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι υπέβαλαν αυτές σε πράξη εμβρυομεταφοράς.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανωθεί έχοντας διακριτούς ρόλους, ως ακολούθως:

Αρχηγός και συντονιστής της ομάδας ήταν 73χρονος ημεδαπός ιατρός, ιδρυτής και διαχειριστής της κλινικής. Κατεύθυνε τις «μεσίτριες» και επόπτευε την νομική διεκπεραίωση των προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας ενώ καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να εναρμονίσουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονταν στην εκάστοτε απόφαση με την ακολουθούμενη από αυτούς έκνομη διαδικασία. Επίσης, με χρήματα της οργάνωσης χρηματοδοτούσε τη μίσθωση οικιών σε περιοχή της Κρήτης για προσωρινή στέγαση των κυοφόρων.44χρονος ημεδαπός, δεύτερος στην ιεραρχία, ο οποίος λάμβανε οδηγίες μόνο από τον αρχηγό. Ο ρόλος του ήταν να εποπτεύει, να κατευθύνει και να συντονίζει τα καθήκοντα και τις δράσεις των άλλων μελών. Επίσης, ενεργούσε ιατρικές πράξεις στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και προέβαινε σε παραποιημένες καταχωρήσεις των ωοληψιών στο Μητρώο Δοτριών.

Μια 44χρονη και μια 37χρονη είχαν ως βασική αρμοδιότητα να επιβλέπουν, να μεταφέρουν, να φροντίζουν για την διαμονή και την καταβολή των νομιμοφανών αμοιβών καθώς και να χορηγούν τα φάρμακα στις παρένθετες μητέρες. Η 37χρονη λειτουργούσε επίσης ως μεσίτρια ενώ η 44χρονη διεκπεραίωνε τη σύναψη εικονικών μισθωτηρίων, την πλαστογράφηση δικαστικών υποθέσεων κ.λπ. Η αμοιβή τους για κάθε παρένθετη μητέρα που εισήγαγαν στη διαδικασία ξεκινούσε από 5.000 ευρώ και η μηνιαία αμοιβή για την εποπτεία τους από το δικαστήριο έως και τον τοκετό από 300-600 ευρώ. Μια 41χρονη ημεδαπή ως βοηθός εμβρυολόγου συμμετείχε από κοινού με τον 44χρονο υπαρχηγό σε ωοληψίες γενετικού υλικού καθώς και σε εμβρυομεταφορές στα σώματα γυναικών. Επιπλέον, ασχολούνταν με την εξεύρεση ενδιαφερόμενων άτεκνων και ομόφυλων ζευγαριών από την Ιταλία, με την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και με τη παροχή της πατρικής της οικίας για διαμονή των παρένθετων μητέρων και δοτριών.

Επίσης, από τις εικονικές πράξεις εμβρυομεταφοράς το παράνομο όφελος ξεπερνά κατά πολύ τις 120.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πλήθος εγγράφων (δικαστικών αποφάσεων, ιατρικών φακέλων, συμφώνων συμβίωσης, ιδιωτικών συμφωνητικών), πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας), χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις «νομιμοφανείς» καταβολές των χρημάτων στα θύματα εμπορίας, 90.475 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματικές δραστηριότητες, προπληρωμένες κάρτες καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 30 αλλοδαπές γυναίκες, δότριες ωαρίων ή έγκυες γυναίκες με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίες εξετάσθηκαν παρουσία ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, ενημερώθηκε ο διεθνής μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Α21, αρμόδιος φορέας για την φροντίδα και ενίσχυση των θυμάτων εμπορίας, ο οποίος

απέστειλε κλιμάκιο στήριξης - διαχείρισης των γυναικών.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, ενώ από το ΣΔΟΕ διενεργείται οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, καθώς και έρευνα για άλλες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)