Τζέιμς Μποντ: ο Ντάμσον Ίντρις “φαβορί” για τον ρόλο

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι "υποψήφιοι" για τον δημοφιλή ρόλο του κινηματογράφου.

Ο Ντάμσον Ίντρις (Damson Idris) είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο των στοιχηματικών γραφείων για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με το Online Betting Guide (OLBG), ο Ίντρις είναι το φαβορί για την αντικατάσταση του Ντάνιελ Κρεγκ με απόδοση 2/1. Οι Ρέτζι-Τζιν Πέιτζ και Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, που οδηγούσαν την κούρσα της διαδοχής, έχουν περάσει δεύτεροι με πιθανότητες 3/1.

Άλλοι υποψήφιοι στην πρώτη πεντάδα είναι ο Τζέιμς Νόρτον με πιθανότητες 7/2 και ο Χένρι Καβίλ με απόδοση 4/1.

Μιλώντας στο HipHollywood πέρυσι, ο Ίντρις ρωτήθηκε αν θα ήθελε να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. «Είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας», απάντησε. «Δεν ξέρω, μοιάζω ότι θα μπορούσα να παίξω τον Μποντ; Ω υπέροχα, ίσως θα μπορούσε να συμβεί. Ποιός ξέρει;» είπε.

